الدوري الفرنسي | القنوات الناقلة وموعد مباراة باريس سان جيرمان ضد ستراسبورج

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انتهت الجولة الأولى من منافسات الدوري الفرنسي دون مفاجآت تذكر، حيث تمكن فريق باريس سان جيرمان من هزيمة مضيفه تروا بهدفين مقابل هدف.

وأصبحت مباريات البطولات المحلية الفرنسية من ضمن تفضيلات متابعي الساحرة المستديرة حول العالم بفضل الصفقات الأخيرة التي عقدها النادي الباريسي، مثل الأرجنتيني ليونيل ميسي والإسباني سيرجيو راموس إلى جانب أشرف حكيمي.

ويتم نقل مباريات المسابقات الفرنسية وفي مقدمتها الدوري الفرنسي عبر شبكة قنوات بي إن سبورت مع توفير تغطية خاصة بوجود استديو تحليلي قبل المباريات.

ويوفر المصري اليوم لزوراه وعشاق المنافسات الأوروبية تغطية خاصة ومستمرة لجميع أحداث الكرة الفرنسية، فضلاً عن جولات الدوري ومباريات الكأس.

موعد مباريات باريس سان جيرمان

ومن المفترض أن يستضيف فريق باريس سان جيرمان منافسه ستراسبورج ضمن فعاليات الجولة الثانية من الدوري الفرنسي يوم السبت المقبل عند الساعة التاسعة بتوقيت مصر وهي المباراة الأولى التي سيتواجد بها ليونيل ميسي ضمن تشكيل الفريق.

وفيما يلي مواعيد المباريات القادمة لفريق العاصمة:

المباراة الموعد الملعب باريس سان جيرمان - ستراسبورج السبت 14 أغسطس التاسعة مساء حديقة الأمراء ستاد بريست 29 - باريس سان جيرمان السبت 20أغسطس التاسعة مساء فرانسيس جنيه بلي ستاد ريمس - باريس سان جيرمان الأحد 29 أغسطس التاسعة إلا ربع أوجيست دولون باريس سان جيرمان - كليرمون الأحد 12 سبتمبر 8 مساء حديقة الأمراء باريس سان جيرمان- ليون الأحد 19 سبتمبر 8 مساء حديقة الأمراء ميتز - باريس سان جيرمان الأربعاء 22 سبتمبر سانت سيمفوريان

وكان فريق ليل قد حقق لقب الدوري الفرنسي الموسم الماضي بعد منافسه شرسة مع باريس سان جيرمان وليون ومن المنتظر أن يستمر صراع المقدمة بين الفرق خلال هذه النسخة بجانب الظهور القوي المتوقع من جانب فريق مارسيليا.