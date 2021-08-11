«مارفل الغلابة».. أمير كرارة يعلق على مشاركته في فيلم «موسى»

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علق الممثل أمير كرارة على مشاركته في فيلم «موسي» بطولة الفنان محمود كريم عبدالعزيز، معربا عن سعادته بظهوره بالعمل، وأشاد بالمخرج بيتر ميمي بعدما شاهد الفيلم أمس بالعرض الخاص قائلا: «كنت واخد الموضوع بهزار».

وقال أمير كرارة عبر «تويتر»: «لما بيتر في الأول كان بيكلمني عن حلمه انه يعمل عالم سينمائي مصري عربي بصراحة في البداية كنت واخد الموضوع بهزار ومارفل الغلابة بس بعد ماشوفت فيلم موسى اول مرة عايز اقولكم انكوا هتشوفوا حاجة اول مرة تتعمل في مصر والشرق الأوسط وشغل يشرف استنوا ملاك الموت ليفل للوحش».

«موسى» يقدم أول قصة روبوت في السينما العربية، من خلال طالب في كلية هندسة يخترع ليساعده في أمور شخصية، لكن الأمور تتعقد وتخرج عن السيطرة. الفيلم من تأليف وإخراج بيتر ميمي.

«موسى» بدأ تصويره أكتوبر الماضي بعد عامين من التحضير والكتابة، لكنه توقف نظرا لانتشار جائحة كورونا، قبل أن يستأنف التصوير مرة أخرى، ويشهد التعاون الثاني على التوالي بين بيتر ميمي وإياد نصار بعد فيلم «كازابلانكا» الذي حقق إيرادات تجاوزت الـ80 مليون جنيه.

ويشارك في بطولته كل من النجوم كريم محمود عبدالعزيز، إياد نصار، أسماء أبواليزيد، سارة الشامي، محمد جمعة وصلاح عبدالله.