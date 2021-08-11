ضبط أدوية ومستلزمات طبية دون مستندات بحوزة شخص في المعادي

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تمكنت مباحث التموين بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص بحوزته كمية كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية بدون مستندات.

وأكدت معلومات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة قيام المدير المسؤول والإدارى عن مخزن ومستشفى ملك أحد الأشخاص والكائنين بالمعادى، بمزاولة نشاط مؤثم بحيازة كميات من الأدوية المختلفة والمستلزمات الطبية بدون مستندات مجهولة المصدر مدخلاً بذلك الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة جراء ذلك.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة أمكن ضبطه وبحوزته 16186 عبوة محاليل طبية و18793 عبوة وقرص لعقاقير طبية و91899 قطعة مستلزمات طبية مختلفة الأنواع وجميعها بدون مستندات ومجهولة المصدر.

وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.