أخبار عاجلة

حمادة أنور يكشف اقتراب الزمالك من التعاقد مع صفقتين من العيار الثقيل -
رئيس «نقل النواب»: عودة الجالية المصرية من أفغانستان يؤكد أن حياة المصريين خط أحمر -
المتحدث باسم «حماس»: تصعيد الاحتلال على غزة للتغطية على فشله وخيبة أمله -
آل كابوني.. مزاد لبيع مقتنيات أشهر زعيم عصابات في العالم -
حبس عاطل تم ضبطه بــ «سيجارة بانجو» في الطريق العام -
محافظ كفر الشيخ يعتمد نتيجة الدور الثاني للإعدادية بنسبة ١٠٠% -
فريال أشرف: تكريمي من حماية المنافسة «حالة خاصة» -
ممتاز: فريال أشرف قدمت نموذجًا مشرف للفتاة المصرية -
انوشكا تحصد جائزة لجنة التحكيم الخاصة بمهرجان «همسة للآداب والفنون» -
الخميس.. «ياما في الجراب ياحاوي» على مسرح «كايرو شو» بالتجمع الخامس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

ضبط أدوية ومستلزمات طبية دون مستندات بحوزة شخص في المعادي

Print
ضبط أدوية ومستلزمات طبية دون مستندات بحوزة شخص في المعادي ضبط أدوية ومستلزمات طبية دون مستندات بحوزة شخص في المعادي

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت مباحث بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص بحوزته كمية كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية بدون مستندات.

وأكدت معلومات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة قيام المدير المسؤول والإدارى عن مخزن ومستشفى ملك أحد الأشخاص والكائنين بالمعادى، بمزاولة نشاط مؤثم بحيازة كميات من الأدوية المختلفة والمستلزمات الطبية بدون مستندات مجهولة المصدر مدخلاً بذلك الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة جراء ذلك.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة أمكن ضبطه وبحوزته 16186 عبوة محاليل طبية و18793 عبوة وقرص لعقاقير طبية و91899 قطعة مستلزمات طبية مختلفة الأنواع وجميعها بدون مستندات ومجهولة المصدر.

وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وقف عمل المنظومة التموينية 4 ساعات في الأقصر

وقف عمل المنظومة التموينية 4 ساعات في الأقصر

بينها سلع ولحوم فاسدة ..«مباحث التموين»: ضبط 1271 قضية تموينية خلال 24 ساعة

بينها سلع ولحوم فاسدة ..«مباحث التموين»: ضبط 1271 قضية تموينية خلال 24 ساعة

«التموين» تعلن مد الأوكازيون الصيفي حتى 15 سبتمبر

«التموين» تعلن مد الأوكازيون الصيفي حتى 15 سبتمبر

قرار جديد من «التموين» بخصوص صرف الخبز والسلع على البطاقات التموينية من أكتوبر

قرار جديد من «التموين» بخصوص صرف الخبز والسلع على البطاقات التموينية من أكتوبر