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تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط شبكة للترويج للعملات الرقمية «البيتكوين» بالدقهلية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية قيام شخصين، بمحافظة الدقهلية، بإنشاء شركة غير مشروعة لتعدين العملة الرقمية المشفرة (بيتكوين) بالمخالفة للقانون، والترويج لها من خلال نشر مقاطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى المختلفة لجذب المواطنين إلى الإستثمار غير المشروع في ذلك النشاط، بالإضافة إلى إدارة شبكة لاسلكية لتوزيع خدمات الإنترنت بدون تصريح بالمخالفة للقانون، ونظراً لخطورة تلك الجرائم على الإقتصاد القومى للبلاد حيث يمكن إستغلالها في إجراء عمليات غير مشروعة لتبادل وتحويل الأموال للخارج دون سيطرة أو رقابة الجهات المعنية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام، ومديرية أمن الدقهلية تم ضبط أحد المتهمَين، وبالتفتيش في حضوره تم ضبط 3 منصات لتعدين العملات الرقمية المشفرة «البيتكوين» تحوى تلك المنصات على عدد كبير من الأجهزة والمعدات اللازمة لإدارة نشاطهما غير المشروع- شبكة كاملة لإعادة توزيع الإنترنت هوائية بدون ترخيص.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش إعترف بإرتكابه للواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.