البحوث الفلكية تنصح المواطنين بمشاهدة ظاهرة هامة مع غروب الشمس ولمدة ساعة

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قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المركز القومي للبحوث الفلكية، إنه ومع بداية شهر جديد وهو أن الهلال يأخذ شكلا جميلاً في السماء، ولكن يضاف لجماله أنه يقترن مع كوكب الزهراء ووجود اقتران يعطي ظاهرة فلكية جميلة لكل هواء ومتابعى الفلك.

وأضاف القاضي، خلال مداخلة هاتفية ما الإعلامية «قصواء الخلالي» ببرنامج «ساعة وساعة مع قصواء الخلالي» على إذاعة «نغم اف ام»، أن الظاهرة تري بالعين المجردة وعلى المواطنين من محبي الظواهر الفلكية أن يشاهدوها وستكون مع قرب المغرب ولمدة ساعة أو ساعة ونصف فقط.

وأردف رئيس المركز القومي للبحوث الفلكية، أن القمر سيغرب سريعا ويجب الاستمتاع به لأنه لا يوجد أي اضرار أو خطورة من النظر إلى السماء، مشيراً إلى أن الكاميرات المعظمة ستضيف تفاصيل أكثر.

وأكمل رئيس المركز القومي للبحوث الفلكية، أنه غداً ستكون زخت شهب البرشاويات وتهبط شهب من السماء مثل الأمطار اللامعة، قائلا:«مجرد ما تصل إلى الغلاف الجوي تحترف ونراها على شكل لامع مثل الألعاب النارية الطبيعية».

وأشار رئيس المركز القومي للبحوث الفلكية، أن أفضل مكان خارج الأضواء الثاقبة في المدن فكلما كان هناك قلة أضواء كانت الرؤية أوضح للظاهرة الفلكية.

«ساعة وساعة» برنامج «توك شو» إذاعي شامل ومتنوع لمدة يومين أسبوعيًا، على مدار ساعتين من الرابعة إلى السادسة مساء، يومي الاثنين والأربعاء من كل أسبوع، يناقش ويطرح ببساطة ودون تعقيد أهم القضايا المختلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والرياضية والفنية والأدبية وغيرها من اهتمامات خلال الأسبوع.