أعضاء برلمان شباب كفر الشيخ يشاركون في الجلسة العامة للانتخابات الإلكترونية

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شارك أعضاء برلمان شباب كفر الشيخ في فاعليات الجلسة العامة للانتخابات، نموذج وزارة الشباب والرياضة ،اليوم الأربعاء، بالتعاون مع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ورعاية اللواء جمال نورالدين، واشراف الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وبحضور الدكتور يوسف الورداني، مساعد الوزير لتطوير القدرات الشباب، راندا البيطار، مديرعام برلماني الطلائع والشباب، التي شهدت عرضا تفصيليا للمواد الدستورية لباب الإدارة المحلية، واقتراح مشروع قانون يسمح بإجراء الإنتخابات المحلية، ويمنح المجلس القدرة والكفاءة على تقديم الخدمات العامة ومساءلة المسئولين التنفيذيين في إطار الخطة التنموية للدولة المصرية .

وناقش أعضاء نموذج المحاكاة، داخل ورش العمل أوجه التحديات الــ 6 التي تواجه عملية إصدار قانون جديد للإدارة المحلية واقتراح صياغات لمواد قانونية تتغلب على تلك التحديات ،اولا: طبيعة النظام الإنتخابي ،هل سيجري بالنظام الفردي أو بنظام القوائم أو بالنظام المختلط ،ثانياً: تقسيم مستويات الإدارة المحلية وهل سيكتفي في القانون بالمستويات الثلاثة المنصوص عليها دستورياً، ثالثا: حجم العضوية الأمثل لضمان فاعلية المجالس المحلية، رابعاً: موقع المحافظ وكيف يتم شغله سواء بالتعيين أو بالانتخاب، خامساً: أدوات الرقابة المتاحة أمام عضو المجلس والضوابط المنظمة لإستخدامها ،خصوصاً الإستجوابات وسحب الثقة من رؤساء المستويات المحلية،سادساً: شروط الترشح لعضوية المجالس المحلية ،كيف يمكن ضمان كفاءة وصول ممثلي الشعب لعضوية تلك المجالس المحلية.

يذكر أن تنفذ الجلسات الخاصة بإجراء الانتخابات الإلكترونية الأولي ،بمسرح المدينة الشبابية بالإسكندرية ،خلال الفترة من 10 لــ 14 أغسطس الجاري،بمشاركة هيئة المكتب واللجان النوعية من كافة محافظات الجمهورية، كتجربة أولي لتطبيق نماذج محاكاة الحياة السياسية المصرية ،والتي تحمل شعار«كن قيادياً....كن مؤثراً»، لإعداد جيل من شباب البرلمان لديه القدرة على طرح الآراء والأفكار والتدريب على إدارة المناقشات والحوار الديمقراطي تماشياً مع إستراتيجية بناء الإنسان المصري.

كفر الشيخ

كفر الشيخ