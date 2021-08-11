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جازان.. فريق طبي بمستشفى الملك فهد ينجح في إعادة السمع لطفل

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جازان.. فريق طبي بمستشفى الملك فهد ينجح في إعادة السمع لطفل جازان.. فريق طبي بمستشفى الملك فهد ينجح في إعادة السمع لطفل
تعد الجراحة الأولى من نوعها بالمنطقة لزراعة القوقعة السمعية

جازان.. فريق طبي بمستشفى الملك فهد ينجح في إعادة السمع لطفل

‬قالت "الصحة" في جازان: إن فريقا طبيا بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان نجح -بفضل الله- في إنهاء معاناة طفل من فقد سمعي عصبي تام وفي تمكينه من سماع الأصوات -ولله الحمد- بعد إجراء عملية تعد الأولى من نوعها لزراعة القوقعة السمعية بمستشفيات صحة جازان.

وأوضحت أن الطفل حضر إلى المستشفى وهو يعاني من فقد سمعي عصبي تام، وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة وتقييمه من قبل الفريق الطبي، تقرر إجراء تدخل جراحي لزراعة القوقعة السمعية للطفل في وحدة جراحة اليوم الواحد، تكللت بالنجاح ولله الحمد، وبعد متابعة حالته الصحية لعدة ساعات بعد إجراء العملية، غادر المستشفى في نفس اليوم وهو بصحة جيدة بفضل الله.

وبينت أن الطفل يخضع لبرنامج التأهيل اللغوي؛ بهدف تمكينه من التعايش مع المجتمع بشكل فاعل وحيوي، بإذن الله.

يُذكر أن تلك العملية تعد ضمن العمليات التخصصية الدقيقة، والأولى من نوعها التي تجرى بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان، وذلك من قبل كوادر طبية متخصصة في جراحات الأذن وزراعة القوقعة وقاع الجمجمة الجانبي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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