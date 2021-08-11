«الرعاية الصحية» بالأقصر تطلق برنامجًا تدريبيًا لأفراد الأمن عن مكافحة العدوى

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أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية برنامج تدريبي لأفراد الأمن بمختلف المنشآت الصحية التابعة لفرع الهيئة بمحافظة بالأقصر، وذلك لـ 220 فرد، بمقر القاعة الكبرى بمجمع الأقصر الطبي الدولي«مستشفى الأقصر الدولي سابقًا».

وبحسب بيان، الأربعاء، ارتكز البرنامج التدريبي على عدة محاور، شملت رفع كفاءة أفراد الأمن باعتبارهم هم الواجهة الأولى لدخول المنشأة الصحية، وتهيئة أفراد الأمن على فن التعامل مع المترددين من المرضى وذويهم، علاوةً على تدريبهم على إجراءات مكافحة العدوى، والطريقة الصحيحة لغسل الأيدي، وذلك في إطار اتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية منذ اللحظة الأولى لدخول المنشأة الصحية.

كما يهدف التدريب إلى تطوير سلوك أفراد الأمن البالغ بكافة المنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظة الأقصر، وهو ما يضمن صقل مهارات أفراد الأمن وإكسابهم مهارات جديدة ومختلفة، وكذلك التعرف على قواعد ومفاهيم ومهارات الاتصال المختلفة، بالإضافة إلى تحديث معلوماتهم المهنية بشكل مستمر، بما يسهم في التعامل مع كافة التحديات التي تطرأ في بيئة العمل، ويسهم في خلق صورة ذهنية إيجابية لدى المترددين عن المنشأة الصحية وكافة العاملين بها.

وضمّ الفريق القائم على التدريب كل من:

أ. محمد عبدالعزيز «مدير إدارة الأمن فرع الأقصر».

د.غادة سيد عبدالخالق «عضو فريق مكافحة العدوي فرع الأقصر».

وذلك تحت إشراف د.شيماء كمال «مدير إدارة التدريب بالموارد البشرية» بفرع الأقصر.