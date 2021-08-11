«الكهرباء» تطالب المواطنين بإزالة الفيشة من الأجهزة الكهربائية حال عدم استخدامها

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قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة، إن الوزارة لديها وفرة وكهرباء تغطي الاحتياجات وليس هناك تخفيف للأحمال، ويجب على المواطن رؤية استهلاكه للكهرباء ويقارن إلى أين وصل كي لا يفاجئ، قائلا:” أنا شخصيا بعملها في بيتي لأنها مهمّة جدًا”.

وأضاف حمزة، خلال مداخلة هاتفية ما الإعلامية “قصواء الخلالي” ببرنامج “ساعة وساعة مع قصواء الخلالي” على إذاعة “نغم اف ام”، أن عداد الكارت الذكي يوضح للمواطن استهلاكه حتي لا يقع في إطار شرائح أخرى.

وأكمل المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة، أن ترشيد الاستهلاك هو الأهم في الاستخدام والاحتياج فقط ويجب إطفاء الأجهزة التي لا يتم استخدامها، قائلا:” أي أجهزة تستخدم في التسخين مثل الكاتيل المكواه والغسالة الأتوماتيك وغيرها تستهلك الكثير من الكهرباء”.

وأردف المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة، أن أي جهاز كهرباء لا يحتاجه المواطن يجب إزالة الفيشة الخاصة به من الكهرباء وعدم توصيلها، وكذلك التليفزيون يجب إزالة الفيشة منه، قائلا:” مفيش حاجة اسمها قفلته من الريموت كنترول”.

وتابع المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة، أنه لا يجب الفتح والغلق الكثير للأجهزة الكهربائية ويجب إبعاد الثلاجة عن الحائط، كما أن التكييف يستهلك كهرباء كثيرة الصيانة وغيرها ويجب عدم تقليل درجة الحرارة عن 25%، ويجب الوعي بعدم التسريب لتبريد التكييف.