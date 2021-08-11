ضبط أدوية مهربة غير مصرح بتداولها داخل صيدليات في السويس

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نجحت الاداره العامه للصيدله برئاسة دكتورة مريم سلامة ، و إداره التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة بالسويس من خلال حملة تفتيشية بالمرور على الصيدليات في نطاق المحافظة.

أسفرت الحملة عن ضبط كميات من الأدوية المهربه الغير مصرح بتداولها داخل الصيدليات العامه كما تم ضبط كميات من الادويه التي تخص جهات خارجية اخرى وغير مصرح بتداولها داخل الصيدليات العامه ، وبناءآ عليه فقد تم تحريز الاصناف المخالفه و اتخاذ الاجراءات القانونيه اللازمه تجاه الصيدليات المخالفه.

يأتي هذا بناءا على تعليمات اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس وتحت إشراف وتوجيهات الدكتور اسماعيل الحفناوي وكيل وزاره الصحه بالسويس والتعليمات الصادره من هيئه الدواء المصري بضبط السوق الدوائي.