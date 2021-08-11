أخبار عاجلة

غدًا.. فتح باب التسجيل للمشاركة في المرحلة النهائية من مهرجان ولي العهد للهجن -
مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 11141 نقطة -
"التراث" و"القدية" توقّعان مذكرة تفاهم -
رئيس جامعة شقراء يناقش مع عمداء الكليات استعدادات العودة الحضورية -
"تعارفوا" يدعو الأهالي لورشة عن خصائص وفلسفة فنون الأطفال -
"الصحة" تؤكد أهمية الجرعة الثانية من لقاح كورونا لمقاومة المتحوّرات -
رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن: وصول نسبة التحصين إلى 83 بالمائة -
"الصحة": تسجيل 353 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 456 خلال الـ24 ساعة الماضية -
الحكومة المصرية تتحرك قانونيًا ضد الممتنعين عن لقاح كورونا -
مجلس إدارة الأوقاف يستعرض أداء قطاع المصارف الوقفية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

ضبط أدوية مهربة غير مصرح بتداولها داخل صيدليات في السويس

Print
ضبط أدوية مهربة غير مصرح بتداولها داخل صيدليات في السويس ضبط أدوية مهربة غير مصرح بتداولها داخل صيدليات في السويس

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجحت الاداره العامه للصيدله برئاسة دكتورة مريم سلامة ، و إداره التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة بالسويس من خلال حملة تفتيشية بالمرور على الصيدليات في نطاق المحافظة.

أسفرت الحملة عن ضبط كميات من الأدوية المهربه الغير مصرح بتداولها داخل الصيدليات العامه كما تم ضبط كميات من الادويه التي تخص جهات خارجية اخرى وغير مصرح بتداولها داخل الصيدليات العامه ، وبناءآ عليه فقد تم تحريز الاصناف المخالفه و اتخاذ الاجراءات القانونيه اللازمه تجاه الصيدليات المخالفه.

يأتي هذا بناءا على تعليمات اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس وتحت إشراف وتوجيهات الدكتور اسماعيل الحفناوي وكيل وزاره الصحه بالسويس والتعليمات الصادره من هيئه الدواء المصري بضبط السوق الدوائي.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
حمادة أنور يكشف اقتراب الزمالك من التعاقد مع صفقتين من العيار الثقيل

حمادة أنور يكشف اقتراب الزمالك من التعاقد مع صفقتين من العيار الثقيل

رئيس «نقل النواب»: عودة الجالية المصرية من أفغانستان يؤكد أن حياة المصريين خط أحمر

رئيس «نقل النواب»: عودة الجالية المصرية من أفغانستان يؤكد أن حياة المصريين خط أحمر

المتحدث باسم «حماس»: تصعيد الاحتلال على غزة للتغطية على فشله وخيبة أمله

المتحدث باسم «حماس»: تصعيد الاحتلال على غزة للتغطية على فشله وخيبة أمله

آل كابوني.. مزاد لبيع مقتنيات أشهر زعيم عصابات في العالم

آل كابوني.. مزاد لبيع مقتنيات أشهر زعيم عصابات في العالم