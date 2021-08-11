قبل افتتاحه الرسمي.. نائب محافظ السويس ووكيل الصحة يتفقدان قسم القسطرة القلبية بالمستشفى العام

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تفقد الدكتور عبدالله رمضان نائب محافظ السويس والدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحه بالسويس قسم القسطرة القلبية للوقوف على آخر التجهيزات لقرب افتتاح القسم بمستشفي السويس العام.

وأكد الدكتور إسماعيل الحفناوي على أنه قد تم التعاقد مع الأطباء من كبار استشاري القسطرة القلبية في مصر وأساتذة الجامعات كما تم توريد أحدث الأجهزة في هذا التخصص لخدمة ابناء محافظة السويس والذي يعمل بالقسطرة القلبية والطرفية والمخية ويخدم كبار السن والاطفال ويعمل على مدار ٢٤ ساعة على نفقة الدولة، حيث تم توريد الجهاز من شركة سيمنز الالمانية.