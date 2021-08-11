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قنا: اجتماع طارئ لمناقشة استعدادات الأجهزة التنفيذية لارتفاع منسوب النيل

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ترأس الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا الاربعاء اجتماعا طارئًا لمناقشة استعدادات كافة الأجهزة التنفيذية لمواجهة أخطار ارتفاع منسوب المياه في نهر النيل التي يكون موسمها المعتاد من شهر أغسطس حتى نوفمبر، وكيفية اتخاذ التدابير اللازمة مبكرا للحد من الآثار الناجمة عن ارتفاع منسوب المياه .

اجتماع نائب محافظ قنا

استمع نائب محافظ قنا في بداية الاجتماع لحجم مشكلة ارتفاع منسوب المياه، والأخطار الناجمة عن زيادتها على جزر المحافظة، والإجراءات التي كانت تتبع في الفترات الماضية، وضرورة اتخاذ خطوات واستعدادات عاجلة للفترة الراهنة للتغلب على الأزمات في حالة حدوثها على مستوى مراكز المحافظة.

اجتماع نائب محافظ قنا

وتابع«عمر» خلال الاجتماع موقف عدد الجزر الواقعة على نهر النيل والبالغ عددها 16 جزيرة دائمة، وحوالى 28 جزيرة تغمر جزئيا أو كليا بالمياه، ومدى خطورة ارتفاع منسوب المياه على هذه الجزر، وذلك بعد إعلان وزارة الموارد المائية والري برصد زيادة في معدلات سقوط مياه الأمطار بمنابع النيل وتزايد كميات المياه الواردة لبحيرة ناصر، مما يستدعى ضخ كميات إضافية من المياه في مجرى نهر النيل الأمر الذي قد يؤدى إلى حدوث غمر لأراضي طرح النهر وبعض الجزر المنخفضة.

اجتماع نائب محافظ قنا

من جانبه أكد السكرتير العام للمحافظة، ضرورة المرور والمتابعة المستمرة على الجزر الواقعة على نهر النيل، لتفادى الأزمات وحمايتها من أخطار ارتفاع منسوب المياه، وكذلك متابعة موقف تنفيذ مشروعات الحماية الجاري تنفيذها حاليا في القرى بالقرب من هذه الجزر، مؤكداً جاهزية كافة المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها، ووحدات الطوارئ عند المواقع الساخنة، مع الحفاظ على المناسيب الآمنة بالترع والمصارف لمواجهة أية ازدحامات في المجاري المائية.

كما استعرضت إدارة الأزمات وكافة الوحدات المحلية والمديريات المعنية خططها واستعداداتها لمواجهة خطر الأزمة، حيث كلف نائب محافظ قنا الاجهزة التنفيذية بالتنسيق مع مديرية الموارد المائية والري وتفتيش حماية النيل وغرفة العمليات المركزية بالديوان العام بالمتابعة الدورية لموقف الجزر الواقعة على النيل، ومعدلات المنسوب الحالية والآمنة وحد الخطر، خاصة في الجزر الأكثر عرضة للغمر كجزيرة القناوية، وجزيرة مطيرة بقوص، والمقارين بين قوص وقفط، والعليقات والطوابية بقنا، والعبل والحمودى بالوقف، بالإضافة إلى متابعة مآخذ المياه بصفة مستمرة، موجها وكلاء الوزارات بخطتها في التعامل مع الأزمات، كتجهيز مراكز ومعسكرات وخيام الإيواء ونقاط الإغاثة ومراكز الشباب، والمدارس الإيوائية بإتاحة وتوفير كل المستلزمات ووسائل الاعاشة الكاملة بها بجانب صرف المساعدات والمبالغ الضمانية لكل فرد في الأسرة، واستعداد وحدات في توفير السلع الغذائية والخبز للمتضررين والنازحين، وكذلك الحماية المدنية، والاسعاف، والصحة والهلال الأحمر، وفرق الجوالة، ومؤسسات المجتمع المدني.

في نهاية الاجتماع ناشد كلا من نائب محافظ قنا والسكرتير العام للمحافظة، كل الجهات المعنية لمواجهة الأزمات والكوارث بمتابعة وتنفيذ كل الإجراءات اللازمة حيال أزمة ارتفاع منسوب المياه على أراضي طرح النهر أو الأراضي الزراعية المحيطة تجنبا لحدوث أي أضرار قد تؤدى إلى وقوع خسائر مادية أو خسائر في الأرواح، وإصدار بيانات إعلامية سواء تحذيرية أو مطمئنة للمواطنين من خلال دور الإعلام بالمحافظة.

المصرى اليوم

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