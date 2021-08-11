أرباح الجائحة.. كم بلغت مكاسب شركات لقاحات كورونا؟

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

مصائب قوم عند قوم فؤائد، هذا تماما ما ينطبق على الشركات المنتجة للقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد التي حققت مستويات قياسية من الأرباح في الوقت الذي خيم الإغلاق بظلاله القاتمة على اقتصادات كبرى دول العالم؛ إذ جنت الشركات المنتجة للقاحات فيروس كورونا المرخص لها أرباحا تصل إلى مليارات اليوروهات، في وقت قياسي فيما يمكن تسميته بـ«أرباح الجائحة»

وحسب تقرير لشبكة «فرانس 24» يأتي تحالف فايزر- بايونتيك في مقدمة الشركات التي حصدت «أرباح الجائحة»، باعتباره أول لقاح حصل على ترخيص في أوروبا والولايات المتحدة. فرغم أن جائحة كورونا لم تكن رحيمة باقتصادات كبرى بلدان العالم؛ إلا أن الشركات المنتجة للقاحات المضادة للفيروس حصدت أرباحا تُقدر بمليارات اليوروهات، بدءا بتحالف شركتي الأدوية فايزر الأمريكية وبايونتيك الألمانية الذي نشر نتائجه المالية الإثنين.

جاء تقرير «فرانس 24» من دون تضمين اللقاح الروسي «سبوتنيك-في» واللقاحات الصينية التي طورتها الهيئات العامة، وبحسب التقرير كان المستفيد الأكبر من «أرباح الجائحة»، لقاحي «فايزر» و«بايونتيك»، إذ تمكن العملاقة الأمريكية «فايزر» وكذلك مختبر التكنولوجيا الحيوية الألمانية «بايونتيك» من تطوير أولى اللقاحات المضادة لكوفيد-19 وحظيا بترخيص الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، الأمر الذي أسهم في حصدهما النصيب الاكبر من الأرباح.

حقق لقاح «فايزر» الأمريكي نصيب الاسد بواقع 10،8 مليارات دولار ( أي ما يعادل حوالى 9،2 مليارات يورو) في النصف الأول من عام 2021 فقط. غير أن المجموعة الأمريكية لا تزال ترفع سقف توقعاتها لأرباح العام 2021، مع رغبة العديد من البلدان لبلوغ مناعة القطيع عبر تلقيح مواطنيها؛ إذ تعتزم «فايزر» تحقيق 33,5 مليار دولار من مبيعات لقاحها هذا العام

كذلك سجل لقاح «بايونتيك» الألماني مبيعات بلغت قيمتها نحو 7،3 مليارات يورو في النصف الأول من العام2021. مع توقعات بتحقيق مبيعات بقيمة 15،9 مليار يورو، مع بلوغ نهاية العام 2021.

ودخل لقاح «موديرنا» على خط حصد أرباح الجائحة، على غرار فايزر _بايونتيك، بعدما تمكنت الشركة الأمريكية الناشئة من تطوير لقاح يعتمد على تقنية الحمض النووي المرسال، كأول لقاحات معتمد في الغرب.

ي النصف الأول من العام2021، حققت موديرنا التي يُعد لقاحها المضاد لفيروس كورونا أول منتج متداول لها، مثل بايونتيك، مبيعات بقيمة 5،9 مليارات دولار، أي ما يعادل حوالي خمسة مليارات يورو،وتستهدف موديرنا تحقيق 20 مليار دولار من عائدات لقاحها مع انتهاء العام الجاري 2021.

وبحسب «فرانس 24» جاء اللقاح السويدي-البريطاني أسترازينيكا والأمريكي جونسون آند جونسون، اللذان يعتمدان على تقنية الناقل الفيروسي في ذيل قائمة أرباح الجائحة؛ نظرًا لأن أسعار مبيعهما أقل بكثير من أسعار فايزر-بايونتيك وموديرنا، الأمر الذي ألقى بظلاله على عائدات اللقاحين؛ غذ أعلنت شركة أسترازينيكا تحقيق إيرادات من لقاحها بقيمة 1،17 مليار دولار (أي ما يعادل حوالي مليار يورو) حتى النصف الأول من العام2021 .كذلك تحدثت جونسون آند جونسون عن 264 تحقيق أرباح بلغت مليون دولار (225 أي ما يعادل مليون يورو)، مع اعتزامها تحقيق 2،5 مليار دولار من مبيعات مع نهاية العام.