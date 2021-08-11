موعد مباراة الزمالك و الإسماعيلي والقنوات الناقلة
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يخوض نادي الزمالك مباريات هامة وحاسمة في الدوري المصري الممتاز مستهدفا الفوز خلالها لحسم بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2020 -2021، حيث يواجه الزمالك المصري نظيره الإسماعيلي في الجولة المقبلة من الدوري المصري .
موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي
موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري هو السبت 14-8-2021 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز 2021 .
وتغلب نادي الزمالك على نادي الاتحاد السكندري بنتيجة 2-1 فى اللقاء الذي جمع بينهما الثلاثاء فى بطولة الدوري العام المصري
وسجل البديل يوسف أوباما هدف الزمالك الأول فى مرمى الاتحاد فى الدقيقة 61 من رأسية رائعة فى شباك الاتحاد
وجاء الرد من جانب خالد قمر الذي سجل هدفه الرابع هذا الموسم أمام الزمالك وهدف التعادل للاتحاد قبل أن يسجل محمد عبد الشافي هدف الفوز لنادي الزمالك .
وتصدر نادي الزمالك الدوري العام مؤقتاً .برصيد 67 نقطة بفارق 3 نقاط عن الأهلي في حين توقف رصيد الاتحاد عند 41 نقطة يحتل بهم المركز الخامس.
مباراة الزمالك والإسماعيلي في كأس مصر - صورة أرشيفية
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