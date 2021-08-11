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موعد مباراة و الإسماعيلي والقنوات الناقلة

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يخوض نادي مباريات هامة وحاسمة في الدوري المصري الممتاز مستهدفا الفوز خلالها لحسم بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2020 -2021، حيث يواجه الزمالك المصري نظيره الإسماعيلي في الجولة المقبلة من الدوري المصري .

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري هو السبت 14-8-2021 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز 2021 .

وتغلب نادي الزمالك على نادي الاتحاد السكندري بنتيجة 2-1 فى اللقاء الذي جمع بينهما الثلاثاء فى بطولة الدوري العام المصري

وسجل البديل يوسف أوباما هدف الزمالك الأول فى مرمى الاتحاد فى الدقيقة 61 من رأسية رائعة فى شباك الاتحاد

وجاء الرد من جانب خالد قمر الذي سجل هدفه الرابع هذا الموسم أمام الزمالك وهدف التعادل للاتحاد قبل أن يسجل محمد عبد الشافي هدف الفوز لنادي الزمالك .

وتصدر نادي الزمالك الدوري العام مؤقتاً .برصيد 67 نقطة بفارق 3 نقاط عن الأهلي في حين توقف رصيد الاتحاد عند 41 نقطة يحتل بهم المركز الخامس.

مباراة الزمالك والإسماعيلي في كأس - صورة أرشيفية

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جماهير الزمالك تبحث بقوة خلال الفترة الحالية على مواعيد مباريات الزمالك المتبقية في الدوري المصري الممتاز، (جدول مباريات الزمالك القادمة، جدول مباريات الزمالك 2021، جدول مباريات الزمالك في الدوري، جدول مباريات الزمالك في الدوري المصري، جدول مباريات الزمالك في الدوري المصري 2021، مباريات الزمالك في الدورى، مباريات الزمالك في الدورى المصرى القادمة، مباريات الزمالك المتبقية، مباريات الزمالك القادمة).

جدول مباريات الزمالك القادمة

الزمالك يواجه وادي دجلة الثلاثاء 17 اغسطس على ملعب استاد القاهرة الساعة 9 مساء

الزمالك يواجه سيراميكا كليوباترا الجمعة 20 أغسطس الساعة 9 مساء

الزمالك يواجه الانتاج الحربي الاثنين 23 اغسطس الساعة 9 مساء

الزمالك يواجه البنك الأهلي الخميس 26 أغسطس الساعة 9 مساء

المصرى اليوم

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