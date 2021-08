العلم يسعى لتشخيص الحالة النفسية عبر الذكاء الاصطناعي

★ ★ ★ ★ ★

يسعى فريق من العلماء «سامارا» الروسية لتطوير خوارزميات من شأنها تشخيص الحالة النفسية للبشر عبر الذكاء الاصطناعي ومن دون تدخل بشري فيما يُعرف علميًا بـ«تكنولوجيا الإدراك».

وبالاعتماد على تكنولوجيا الإدراك، ابتكر فريق من العلماء بجامعة «سامارا» الروسية أول منظومة ذكاء اصطناعي، لتشخيص الحالة النفسية، عبر توظيف الواقع الافتراضي.

الذكاء الاصطناعي يسعى لتفسير ما تخفه المشاعر البشرية - صورة أرشيفية

وتشير مجلة «Proceedings of the Web Conference» إلى أن السلوك الظاهري لمعظم البشر لا يعكس واقع رغباتهم ومشاعرهم الحقيقية؛ لذلك يسعى الباحثون لتطوير خوارزميات قادرة على تفسير النشاط الدماغي وتحويله إلى نتائج تظهر على شاشة الكمبيوتر.وأطلق الخبراء على المنظومة الجديدة اسم «التشخيص النفسي عبر الواقع الافتراضي أو» (Psychodiagnostics in VR )

وحسبما أوردته «إيزفيستيا» الروسية يمكن للتقنية الجديدة تقييم الحالة النفسية للأشخاص من دون تدخل بشري، عبر تعريضهم للواقع الافتراضي، ومن ثم قياس مؤشراتهم الجسدية للحكم على حالتهم النفسية والمزاجية.

وبحسب الصحيفة الروسية يمكن استخدام قدرات هذه المنظومة في تشخيص الحالة النفسية للعاملين في مناصب مسؤولة وحساسة بالدولة، نظرًا لحفاظها على القدر الأقصى من خصوصية الخاضعين لاختباراتها.

وتحتاج هذه المنظومة للعمل إلى جهاز أشبه بجهاز كمبيوتر؛ بحيث يضع الأشخاص المراد فحصهم خوذة على رؤوسهم أو يرتدوا نظارات ثلاثية الأبعاد، ويتم توصيلهم بهذا الجهاز حتى تتمكن التقنية الذكية من رصد النتائج المتعلقة بحالتهم النفسية بعد 3-4 دقائق دون أي تدخل بشري؛ إذ يبدأ الشخص في إدراك الواقع المرئي الذي يعرض بالجهاز لترصد التقنية انفعالاته ومؤشراته الجسدية، ومن ثم تشخيص حالته النفسية.