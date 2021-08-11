«إعانة عاجلة وكرسي كهربائي».. محافظ المنوفية يوجه بعلاج حالة مرضية نادرة

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استقبل اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، بمكتبه بالديوان العام محمد سامي المقيم بناحية كفر محمود التابعة لمركز الباجور والبالغ من العمر 23 عاماً والذي يعاني من مرض جلدي نادر وتآكل في العظام.

وعلى الفور، قرر المحافظ بصرف مساعدة مالية فورية له، بالإضافة إلى صرف مساعدة مالية شهرية تساعده على ظروف معيشته هو ووالدته، وكذا توفير كرسي كهربائي متحرك له يساعده على سهولة الحركة وممارسة حياته بشكل طبيعي.

كما أمر محافظ المنوفية وبالتنسيق مع عميد كلية الطب بإجراء الفحوصات اللازمة للحالة فوراً، وتم اصطحاب الحالة بمندوب من العلاقات العامة لتوقيع الكشف الطبي عليه اليوم وإقرار العلاج اللازم، موجهاً بالمتابعة المستمرة لحالة محمد وإفادته بما تم.

يذكر أن المواطن محمد سامي يتيم، والده متوفى، ووالدته تعاني من داء الفيل، وله سبعة من الأخوة قد انتقلوا إلى الرفيق الأعلى نتيجة مرض وراثي.