لليوم الخامس.. رئيس جامعة الأقصر يتابع اختبارات القدرات بكلية الفنون الجميلة

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واصل الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، متابعة سير اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بكلية الفنون الجميلة، في إطار متابعته اليومية لسير الاختبارات لليوم الخامس على التوالي.

رافق رئيس الجامعة خلال جولته، الدكتور أحمد محيي حمزة عميد كلية الفنون الجميلة، والدكتور محمود علام، وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور أحمد حمدي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وحسن إبراهيم أمين الكلية.

اطمأن رئيس الجامعة على حسن سير آداء الاختبارات، من خلال تفقد اللجنة مقر انعقاد الاختبارات، ومتابعة مدى تطبيق الإجراءات الاحترازية بين الطلاب وتوفير مسافات متباعدة بين كل طالب داخل اللجنة.

وأكد رئيس الجامعة، إن الطلاب يؤدون الاختبارات في جو ملائم حيث تم توفير كافة سبل الراحة، كما تم وطتجهيز قاعات وأماكن انتظار لائقة بالكليات التي يؤدى بها اختبارات القدرات.

كانت لجنة من المجلس الأعلى للجامعات، زارت أمس جامعة الأقصر، لمتابعة سير اختبارات القدرات بكليات الجامعة، وتقديم الدعم اللازم، والرد على كافة الاستفسارات التي قد تطرح خلال فترة انعقاد الاختبارات، بالإضافة لتقديم الحلول لكافة العقبات التي قد تعيق سير العمل باختبارات القدرات.