نتيجة الثانوية العامة 2021.. المؤشرات الأولية تؤكد «نفس معدلات النجاح بالأعوام السابقة»

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عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، الأربعاء، مع الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلميّ.

عقد الاجتماع بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة؛ لاستعراض المؤشرات الأولية لنتائج امتحانات الثانوية العامة، وكذا استعدادات مكتب التنسيق لاستقبال الطلاب الناجحين.

المؤشرات الأولية لـ«نتيجة الثانوية العامة 2021»

وطبقا لما تم عرضه على رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، فإن مؤشرات نتائج امتحانات الثانوية العامة 2021، تؤكد أنها نفس معدلات النجاح «نتيجة الثانوية العامة» المعتادة في الأعوام السابقة، بينما من المتوقع انخفاض الحدود الدنيا للقبول بالكليات المختلفة، مقارنة بالأعوام الماضية.

نتيجة الثانوية العامة 2021

وعلى صعيد اخر، نصح الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أولياء الامور وطلاب الثانوية العامة، من الاخبار المتداولة على الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي في بوست على حسابة الشخصي في الفيسبوك حيث ذكر: «كل ما يتم كتابته عن مؤشرات نتائج الثانوية العامة غير صحيح وغير رسمي ولا أساس له لأننا لم نصرح بشيء من هذا ونعمل على التصحيح ليل نهار وكل ما ينشر هو اجتهادات بحثا عن القراء والمشاهدات فقط«

إعلان النتيجة في الفترة من ١٥ إلى ١٨ أغسطس القادم.

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