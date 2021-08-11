أخبار عاجلة

غدًا.. فتح باب التسجيل للمشاركة في المرحلة النهائية من مهرجان ولي العهد للهجن -
مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 11141 نقطة -
"التراث" و"القدية" توقّعان مذكرة تفاهم -
رئيس جامعة شقراء يناقش مع عمداء الكليات استعدادات العودة الحضورية -
"تعارفوا" يدعو الأهالي لورشة عن خصائص وفلسفة فنون الأطفال -
"الصحة" تؤكد أهمية الجرعة الثانية من لقاح كورونا لمقاومة المتحوّرات -
رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن: وصول نسبة التحصين إلى 83 بالمائة -
"الصحة": تسجيل 353 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 456 خلال الـ24 ساعة الماضية -
الحكومة المصرية تتحرك قانونيًا ضد الممتنعين عن لقاح كورونا -
مجلس إدارة الأوقاف يستعرض أداء قطاع المصارف الوقفية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

نتيجة الثانوية العامة 2021.. المؤشرات الأولية تؤكد «نفس معدلات النجاح بالأعوام السابقة»

Print
نتيجة الثانوية العامة 2021.. المؤشرات الأولية تؤكد «نفس معدلات النجاح بالأعوام السابقة» نتيجة الثانوية العامة 2021.. المؤشرات الأولية تؤكد «نفس معدلات النجاح بالأعوام السابقة»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، الأربعاء، مع الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلميّ.

عقد الاجتماع بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة؛ لاستعراض المؤشرات الأولية لنتائج امتحانات الثانوية العامة، وكذا استعدادات مكتب التنسيق لاستقبال الطلاب الناجحين.

المؤشرات الأولية لـ«نتيجة الثانوية العامة 2021»

وطبقا لما تم عرضه على رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، فإن مؤشرات نتائج امتحانات الثانوية العامة 2021، تؤكد أنها نفس معدلات النجاح «نتيجة الثانوية العامة» المعتادة في الأعوام السابقة، بينما من المتوقع انخفاض الحدود الدنيا للقبول بالكليات المختلفة، مقارنة بالأعوام الماضية.

نتيجة الثانوية العامة 2021

وعلى صعيد اخر، نصح الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أولياء الامور وطلاب الثانوية العامة، من الاخبار المتداولة على الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي في بوست على حسابة الشخصي في الفيسبوك حيث ذكر: «كل ما يتم كتابته عن مؤشرات نتائج الثانوية العامة غير صحيح وغير رسمي ولا أساس له لأننا لم نصرح بشيء من هذا ونعمل على التصحيح ليل نهار وكل ما ينشر هو اجتهادات بحثا عن القراء والمشاهدات فقط«
إعلان النتيجة في الفترة من ١٥ إلى ١٨ أغسطس القادم.

تابع أيضا: 6 معلومات عن النتيجة وموعد ظهورها

«الوزراء»: توقعات بانخفاض الحد الأدنى للقبول بالكليات مقارنة بالأعوام الماضية

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
حمادة أنور يكشف اقتراب الزمالك من التعاقد مع صفقتين من العيار الثقيل

حمادة أنور يكشف اقتراب الزمالك من التعاقد مع صفقتين من العيار الثقيل

رئيس «نقل النواب»: عودة الجالية المصرية من أفغانستان يؤكد أن حياة المصريين خط أحمر

رئيس «نقل النواب»: عودة الجالية المصرية من أفغانستان يؤكد أن حياة المصريين خط أحمر

المتحدث باسم «حماس»: تصعيد الاحتلال على غزة للتغطية على فشله وخيبة أمله

المتحدث باسم «حماس»: تصعيد الاحتلال على غزة للتغطية على فشله وخيبة أمله

آل كابوني.. مزاد لبيع مقتنيات أشهر زعيم عصابات في العالم

آل كابوني.. مزاد لبيع مقتنيات أشهر زعيم عصابات في العالم