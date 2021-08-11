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يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته في الخامسة من مساء غد الخميس على ملعب «عبداللطيف أبورجيلة» بمقر القلعة البيضاء استعدادا للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم السبت المقبل بالإسماعيلية في الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري.

وخاض الزمالك تدريباته مؤخرا في ملعب نادي الترسانة، قبل الدخول في معسكر مغلق ببرج العرب بالإسكندرية، في حين أن ملعب عبداللطيف أبورجيلة كان يشهد عدة إصلاحات وتغيير أرضية الملعب.

وأصبح الملعب جاهزا لعودة الفريق لخوض التدريبات عليه بعد الانتهاء من عمليات إصلاحه.