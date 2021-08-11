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السوبر الأوروبي | القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وفياريال ..5 قنوات مفتوحة

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السوبر الأوروبي | القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وفياريال ..5 قنوات مفتوحة السوبر الأوروبي | القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وفياريال ..5 قنوات مفتوحة

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ينتظر عشاق الساحرة المستديرة حول العالم مباراة السوبر الأوروبي والتي تجمع بين تشيلسي وفياريال مساء اليوم الأربعاء على ملعب ويندسور بارك في العاصمة الأيرلندية.

ويسارك البلوز في الحدث الشهير بعد التتوميج بلقب دوري أبطال أوروبا في النسخة الأخيرة على حساب مواطنه مانشستر سيتي فيما حقق الفريق الإسباني بطولة الدوري الأوروبي بعد هزيمة مانشستر يونايتد في ركلات الترجيح.

وستقام مباراة تشيلسي ضد فياريال في إطار كأس السوبر الأوروبي اليوم الأربعاء عند الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة وسيتم نقلها تلفزيونياً عبر شاشة بي إن سبورت 1 بريمير بتعليق عصام الشوالي.

ويستضيف ملعب ويندسور بارك في بلفاست عاصمة أيرلندا اللقاء ويوفر المصري اليوم خدمة متابعة احداث اللقاء في تغطية حية ومباشرة مع تحديث مستمر للنتيجة ومستجدات الأخبر داخل الملعب وخارجه.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة تشيلسي مع فياريال

وستقوم عدد من لقنوات المفتوحة عبر الأقمار الصناعة المختلفة بنقل البث الحي لمباراة تشيلسي وفياريال السوبر الأوروبي.

القناة التردد الاستقطاب الترميز القمر الصناعي
TV8.5 SPOR TURKEY 12346 H 09600 TURKSAT
Match! TV 3615 1 14990 Express
M4 SPORT HD 11958 V 27500 Eutelsat

TV8.5 SPOR TURKEY HD

12346

H 07100 TURKSAT

التشكيل المتوقع لمباراة فياريال أمام تشيلسي

من المتوقع أن يدغع توماس توخيل مدرب تشيلسي الإنجليزي بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى.ميندي.

خط الدفاع: أزبيلكويتا - زوما - روديجر - ألونسو.

خط الوسط:كانتي - كوفاسيتش - أودوي.

خط الهجوم: زياش - هافيرتز - فيرنر.

في المقابل يحاول أوناي إيمري مواصلة رحلته الجيدة مع فريقه فياريال من خلال التتويج بلقب السوبر الأوروبي معتمداً على التشكيل التالي:

حراسة المرمى:أسينخو.

خط الدفاع: مورينو - ألبيول - ماندي - فويث.

خط الوسط:بيدرازا - تيجيروس - مورلانيس.

خط الهجوم:بينو - نينو - جيرارد مورينو.

المصرى اليوم

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