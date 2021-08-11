أخبار عاجلة

غدًا.. فتح باب التسجيل للمشاركة في المرحلة النهائية من مهرجان ولي العهد للهجن -
مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 11141 نقطة -
"التراث" و"القدية" توقّعان مذكرة تفاهم -
رئيس جامعة شقراء يناقش مع عمداء الكليات استعدادات العودة الحضورية -
"تعارفوا" يدعو الأهالي لورشة عن خصائص وفلسفة فنون الأطفال -
"الصحة" تؤكد أهمية الجرعة الثانية من لقاح كورونا لمقاومة المتحوّرات -
رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن: وصول نسبة التحصين إلى 83 بالمائة -
"الصحة": تسجيل 353 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 456 خلال الـ24 ساعة الماضية -
الحكومة المصرية تتحرك قانونيًا ضد الممتنعين عن لقاح كورونا -
مجلس إدارة الأوقاف يستعرض أداء قطاع المصارف الوقفية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. المصرى اليوم

شاهد.. أول من زفاف نيللي كريم وهشام عاشور في الساحل الشمالي

Print

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحتفل الفنانة نيللي كريم بعقد قرانها على لاعب الإسكواش السابق هشام عاشور، على شواطئ البحر الأبيض بالساحل الشمالي، وسط عدد من الأقارب والأصدقاء المقربين.

ونشر الميكب ارتيست عبدالله الرفاعي بعد الانتهاء من اللمسات الأخيرة من تجهيز الفنانة نيللي كريم التي ظهرت خلال حفل القران مرتدية فستانًا أبيض بإطلالة جميلة، واعتمدت على وضع ماكياج هادئ.

وسبق أن أعلنت الفنانة نيللي كريم تأجيل حنة زفافها وعقد قرانها ثلاثة أيام حزنًا على وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز، والتي كان من المقرر إقامتها في الساحل الشمالي يوم الأحد الماضي.

الصور الأولي من حفل زفاف الفنانة نيللي كريم
الصور الأولي من حفل زفاف الفنانة نيللي كريم
الصور الأولي من حفل زفاف الفنانة نيللي كريم
الصور الأولي من حفل زفاف الفنانة نيللي كريم

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
ببدلة الزفاف..نيقولا معوض ينشر برومو مسلسل «عالحلوة والمرة» (فيديو)

ببدلة الزفاف..نيقولا معوض ينشر برومو مسلسل «عالحلوة والمرة» (فيديو)

بعد الفيديو الفاضح.. الشرطة الأردنية تحذّر من "تداول مواد غير أخلاقية"

بعد الفيديو الفاضح.. الشرطة الأردنية تحذّر من "تداول مواد غير أخلاقية"

بعد الفيديو الفاضح.. الشرطة الأردنية تحذّر من "تداول مواد غير أخلاقية"

بعد الفيديو الفاضح.. الشرطة الأردنية تحذّر من "تداول مواد غير أخلاقية"

فيديو.. انطلاق المعرض المصوّر "العلا رحلة عبر الزمن" في برلين

فيديو.. انطلاق المعرض المصوّر "العلا رحلة عبر الزمن" في برلين