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تحتفل الفنانة نيللي كريم بعقد قرانها على لاعب الإسكواش السابق هشام عاشور، على شواطئ البحر الأبيض بالساحل الشمالي، وسط عدد من الأقارب والأصدقاء المقربين.

ونشر الميكب ارتيست عبدالله الرفاعي فيديو بعد الانتهاء من اللمسات الأخيرة من تجهيز الفنانة نيللي كريم التي ظهرت خلال حفل القران مرتدية فستانًا أبيض بإطلالة جميلة، واعتمدت على وضع ماكياج هادئ.

View this post on Instagram A post shared by Abdalla Refaei عبدالله الرفاعي (@abdallahelrefaeii)

وسبق أن أعلنت الفنانة نيللي كريم تأجيل حنة زفافها وعقد قرانها ثلاثة أيام حزنًا على وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز، والتي كان من المقرر إقامتها في الساحل الشمالي يوم الأحد الماضي.

الصور الأولي من حفل زفاف الفنانة نيللي كريم

الصور الأولي من حفل زفاف الفنانة نيللي كريم

الصور الأولي من حفل زفاف الفنانة نيللي كريم