"قلبك ضعيف.. قويييه".. شاهد احتفال مواقع التواصل بالبطل "حامدي"

★ ★ ★ ★ ★

صعيدي مصري: ضربة حامدي "مكرسعة".. ومعلق آخر: "شرفت العرب"

احتفل رواد مواقع التواصل الاجتماعي العرب ببطل الكاراتيه السعودي طارق حامدي، بعدما أسقط منافسه الإيراني سجاد كنجزاده، بركلة في الوجه، رافضين اعتبار "حامدي" خاسراً بهذه الركلة، رغم أنها كلفته الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020".

وكان طارق حامدي متقدماً بنتيجة (4-1) على منافسه قبل دقيقتين من نهاية النزال، قبل أن يرتكب خطأ فنيا من وجهة نظر الحكم، وهو "ركلة في الوجه" نال على إثره إنذارا من الدرجة الرابعة، بسبب "اللعب العنيف" وفقا لقرار الحكم، ليخسر المواجهة ويكتفي بالميدالية الفضية.

وقرر الحكم طرد حامدي، بسبب ركلة في وجه منافسه سجاد كنجزاده معتبرا اللعبة عنيفة، لتذهب الميدالية الذهبية إلى الإيراني، الذي سقط على الأرض مصابا وخرج من الصالة على المحفة.

وفي أحد الفيديوهات التي نُشرت على موقع "تويتر"، يقول المعلق "خالد نيويورك": " طارق حامدي .. مبروووك"، والطريف أن المعلق وضع صوت حوار على فيديو الركلة القوية، جاء فيه:

صوت (حامدي): محدش واخد من الدنيا حاجة، إنت خدت حاجة من الدنيا؟

صوت (كنجزاده ): لا..

صوت (حامدي): طب خد (ركلة قوية في الوجه).

صوت من أغنية المصري حمو بيكا: قلبك ضعيف.. قوييييه (كن شجاعا).

وشنت الجماهير العربية هجوما غاضبا ضد الحكم التركي أوغور كوباس، الذي أدار المباراة النهائية، متهمين إياه بأنه حرم لاعب المنتخب السعودي طارق حامدي، من التتويج بالميدالية بالذهبية.

وفي فيديو "صعيدي يدعم البطل السعودي طارق حامدي" على موقع "يوتيوب"، يتحدث شاب من صعيد مصر، ويظهر احتفاله بالبطل السعودي ويقول: "ضربة طارق حامدي مكرسعة (جاءت شديدة من القدم)"، ويضيف: "صعيدي يدعم البطل السعودي طارق حامدي و يكشف المستور عن الحكم التركي كوباس"، وينتقد المصري الحكم التركي أوغور كوباس لقراره.

وفي فيديو على موقع "يوتيوب"، ينتقد المعلق وائل عوض، قرار الحكم التركي: "لاعب سعودى ضد لاعب إيرانى والحكم تركي.. ماذا تنتظر يا عم طارق؟ شرفت العرب".

وكان "حامدي" المصنف التاسع عالميا، قد ظهر بمستوى مميز خلال المنافسات، وتغلب في المواجهات التأهيلية على الكندي دانيال بنتيجة (10-3)، وعلى الأمريكي براين بنتيجة (4-1)، وتعادل مع الإيراني سجاد بنتيجة (0-0)، فيما كانت الخسارة الوحيدة له أمام الكرواتي إيفان بنتيجة (2-3).

وبلغ طارق حامدي (23 عاما) النزال النهائي، بعد تجاوز منافسه الياباني آراغا ريوتارو، متصدر المجموعة الأولى، بنتيجة (2- 0).

وهذه الميدالية الأولى للسعودية في أولمبياد طوكيو 2020، والثانية في تاريخ مشاركاتها الأولمبية، بعد فضية العداء هادي صوعان في سباق 400 متر حواجز خلال ألعاب الأولمبية سيدني 2000 في أستراليا.