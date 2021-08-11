أخبار عاجلة

غدًا.. فتح باب التسجيل للمشاركة في المرحلة النهائية من مهرجان ولي العهد للهجن -
مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 11141 نقطة -
"التراث" و"القدية" توقّعان مذكرة تفاهم -
رئيس جامعة شقراء يناقش مع عمداء الكليات استعدادات العودة الحضورية -
"تعارفوا" يدعو الأهالي لورشة عن خصائص وفلسفة فنون الأطفال -
"الصحة" تؤكد أهمية الجرعة الثانية من لقاح كورونا لمقاومة المتحوّرات -
رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن: وصول نسبة التحصين إلى 83 بالمائة -
"الصحة": تسجيل 353 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 456 خلال الـ24 ساعة الماضية -
الحكومة المصرية تتحرك قانونيًا ضد الممتنعين عن لقاح كورونا -
مجلس إدارة الأوقاف يستعرض أداء قطاع المصارف الوقفية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مصرف لبنان لم يعد قادرًا على دعم شراء وقود الكهرباء

Print
مصرف لبنان لم يعد قادرًا على دعم شراء وقود الكهرباء مصرف لبنان لم يعد قادرًا على دعم شراء وقود الكهرباء
"سلامة" أبلغ المجلس الأعلى للدفاع

مصرف لبنان لم يعد قادرًا على دعم شراء وقود الكهرباء

أبلغ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، المجلس الأعلى للدفاع خلال اجتماعه، اليوم "الأربعاء"، أنه لم يعد قادرًا على فتح اعتمادات لواردات الوقود أو دعم شرائه.

وأوضح وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر، أنه إذا توقف الدعم عن المحروقات فالسعر يتحرر ويصبح موحدًا وسعره يتحدد حسب سعر الصرف؛ وفقًا لقناة "الجديد".

وبيّن "غجر" أن لبنان يشهد حاليًّا مرحلة الذروة في الحاجة للكهرباء، فحاجته 3000 ميغاواط، في حين أن القدرة الإنتاجية بحسب الوقود المتوفر لا تتجاوز الـ750 ميغاواط.

وأشار الوزير إلى أن "الحل يكون باقتراح قانون في مجلس النواب بطلب صرف اعتمادات لكهرباء لبنان من أجل شراء الوقود؛ لأنها الحلّ الأوفر على المواطن حتى ولو تم رفع التعرفة عليه".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
غدًا.. فتح باب التسجيل للمشاركة في المرحلة النهائية من مهرجان ولي العهد للهجن

غدًا.. فتح باب التسجيل للمشاركة في المرحلة النهائية من مهرجان ولي العهد للهجن

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 11141 نقطة

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 11141 نقطة

"التراث" و"القدية" توقّعان مذكرة تفاهم

"التراث" و"القدية" توقّعان مذكرة تفاهم

رئيس جامعة شقراء يناقش مع عمداء الكليات استعدادات العودة الحضورية

رئيس جامعة شقراء يناقش مع عمداء الكليات استعدادات العودة الحضورية