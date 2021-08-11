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اكد الدكتور اشوف صبحي وزير الشباب والرياضة ان الدولة المصرية والقيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي وفر دعما غير مسبوق للابطال المصريين وكانت رسائله لهم اثناء الاولمبياد هي الحافز الاول والاخير لانجازاتهم في طوكيو ٢٠٢٠ مؤكدا ان الرياضة المصرية تلقي دعما ومساندة غير مسبوق من الرئيس السيسي الذي وجه بمزيد من الدعم لابطال الكاراتيه والخماسي والمصارعة والتايكوندو واليد

وقال أشرف صبحى : "ثقتنا كانت الكبيرة فى اللاعبين المتأهلين للأولمبياد، موضحا أن اللاعبين كان على قدر المسئولية الكبيرة الملقاه على عاتقهم ، عملنا بجهد خلال الفترة الماضية، وواجهنا العديد من الصعوبات، وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى خير داعم ومساند للرياضة والرياضيين، ووفر كل الإمكانيات من أجل نجاح النشاط الرياضى وتقدمه، وأصبحت مصر واجهة العالم لتنظيم البطولات العالمية" ، وتابع صبحى قائلا "مصر تمتلك العديد من الأبطال الذين نجحوا فى المنافسة على الألقاب العالمية خلال الفترة الماضية، وهدفنا المزيد في باريس ٢٠٢٤

في شان اخر أنهت وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع اللجنة البارالمبية كافة الإجراءات الخاصة بسفر البعثة المصرية البارالمبية للمشاركة في منافسات دورة الألعاب البارالمبية المقرر إقامتها باليابان طوكيو 2020، بداية من يوم 24 أغسطس الجاري.

وتشارك البعثة المصرية بعدد 49 لاعب ولاعبة يمثلون ثمانية ألعاب مختلفة وهى رفع الأثقال، السباحة، تنس الطاولة، ألعاب القوي، الريشة الطائرة، كرة الطائرة جلوس، البارا تايكوندو، كرة الهدف سيدات.

ومن المقرر أن يعقد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتورة حياة خطاب رئيس اللجنة البارالمبية المصرية مؤتمراً صحفياً موسعاً يوم السبت المقبل في تمام السادسة من مساء يوم السبت المقبل للإعلان عن تفاصيل مشاركة البعثة المصرية البارالمبية بالدورة البارالمبية طوكيو 2020.