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مرتبط سلة يواصل استعداداته للموسم الجديد

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مرتبط سلة الزمالك يواصل استعداداته للموسم الجديد مرتبط سلة يواصل استعداداته للموسم الجديد

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واصل فريق مرتبط كرة السلة بنادي تحت 18 عاما خوض تدريباتة الجماعية اليوم الثلاثاء بالملاعب المفتوحة بالنادي، استعدادا للموسم الجديد المقرر في منتصف أكتوبر المقبل.

وقام محمد أبو فريخة المدير الفني للفريق بعقد جلسة فنية مع لاعبيه على هامش التدريب، ثم خوض تقسيمة قوية لتنفيذ بعض الخطط الفنية التي ألقاها عليهم قبل بدء المران.

ويخوص الفريق تدريباته البدنية الصباحية بقيادة نور الدين مدرب الأحمال، والفنية المسائية بقيادة أبو فريخة غدا الأربعاء بالملاعب المفتوحة بالنادي، ضمن فترة الإعداد المكثفه التي يخوضها الفريق حاليا.

المصرى اليوم

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