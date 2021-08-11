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مصدر: وزارة الرياضة قد تحيل طوكيو 2020 الي النيابة مثل ريو دي جانيرو

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مصدر: وزارة الرياضة قد تحيل طوكيو 2020 الي النيابة مثل ريو دي جانيرو مصدر: وزارة الرياضة قد تحيل طوكيو 2020 الي النيابة مثل ريو دي جانيرو

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كشف مصدر داخل وزارة الشباب والرياضة ان لجان التفتيش المالي والاداري بالوزارة ذات الضبطية القضائية ستمارس عملها في التفتيش على اللجنة الاوليمبية برئاسة هشام حطب وعلي كافة الاتحادات الرياضية من اجل رصد ومتابعة اوجة الانفاق للدعم المخصص للجنة قبل طوكيو والبالغ ٢٨١ مليون جنيه، فضلا عن دعم باقي الاتحادات المشاركة في الاولمبياد بما فيها اتحاد كرة القدم الحاصل على ٤٩ مليون جنيه قام بإنفاقها كاملة دون تحقيق أي انجاز في طوكيو ٢٠٢٠.

واضاف المصدر ان وزير الشباب والرياضة يمتلك حق احالة ملف دورة طوكيو ٢٠٢٠ للنيابة أسوة بما فعله مع دورة ريو دي جانيرو في حالة ثبوت أي ملاحظات أو مخالفات مالية لاسيما وان الوزارة تلقت العديد من الشكاوي من بعض اللاعبين والمدربين المشاركين في دورة طوكيو ٢٠٢٠.

اعلنت وزارة الشباب والرياضة ان اللجنة العليا لتقييم دورة طوكيو ٢٠٢٠ بدات بالفعل عملها وعقدت أول اجتماع منذ يومين لتقصي الحقائق وتقييم عمل اللجنة الاوليمبية ومتابعة أوجه القصور والتفوق في الاستعداد للدورة واثناء المشاركة وتحليل الشكاوي العديدة التي رصدتها الوزارة من بعض اللاعبين المشاركين في طوكيو ٢٠٢٠ والتى اثرت على حصد مزيد من الميداليات في اليابان.

وتسلمت اللجنة العليا كافة التقارير الخاصة بالدعم وبرامج الاعداد الخاصة بالبطل الاوليمبي قبل السفر من اجل مطابقة الخطط والرؤي المعدة مسبقا مع ما تم تنفيذه على ارض الواقع.

المصرى اليوم

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