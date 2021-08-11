عضو لجنة طوكيو2020: سنرفع تقريرنا لوزير الرياضة وسنحدد المقصرين والمميزين في الاولمبياد

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كشف أحد اعضاء اللجنة العليا المشكلة من وزارة الشباب والرياضة والمكلفة بمتابعة ملف دورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020 عن أن اللجنة سترفع تقريرها لوزير الشباب والرياضة في اسرع وقت ممكن في ظل الاهتمام البالغ من الدولة المصرية ومن وزير الشباب والرياضة لوضع الامور في نصابها الطبيعي ومحاسبة المقصرين ومكافاة المتميزين الذين حققوا انجازات. في طوكيو ٢٠٢٠ وزيادة الاهتمام والرعاية بالابطال .

واضاف عضو اللجنة الذي رفض ذكر اسمه ان الدور الاهم للجنة ايضا هو وضع تصور وبرنامج استعداد لدورة باريس ٢٠٢٤ من اجل مضاعفة عدد الميداليات والارتقاء بمستوي مشاركة مصر في الاولمبياد واحتلالها المكانة المناسبة بها في التصنيف والترتيب النهائي فضلا عن وضع خطة للابطال الاوليمبيين المتوقع حصدهم لميداليات في دورة باريس من اجل توفير الدعم المالي والفني والتدريبي الخاص بهم

وقرر الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتشكيل اللجنة العليا لتقييم دورة الالعاب الاوليمبية بطوكيو والتحضير لدورة باريس ٢٠٢٤ حيث ضم تشكيل اللجنة وجود ٣ وزراء سابقين هم الدكتور على الدين هلال والدكتور عبدالمنعم عمارة وحسن صقر وعماد البناني بالاضافة لمجموعة من الخبراء والمراقبين وعدد من النجوم الاوليمبيين السابقين من كلً رصد كل صغيرة وكبيرة في دورة طوكيو ورفع تقرير عن الاتحادات التي فشلت في الاولمبياد والرصد اسباب هذه الاخفاقات والمسؤولين عنها بالاضافة لرفع تقرير اخر عن الانجازات التي حققتها اتحادات الكاراتيه والخماسي والتايكوندو والمصارعة وكيفية استغلال تفوق هذه الاتحادات والدعم المطلوب لها مستقبلا في دورة ٢٠٢٤ بباريس .