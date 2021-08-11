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منتخب الطائرة يضم رباعي سيدات

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منتخب الطائرة يضم رباعي سيدات الزمالك منتخب الطائرة يضم رباعي سيدات

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تلقي نادي خطابا رسميا من الاتحاد المصري للكرة الطائرة، باختيار رباعي سيدات طائرة الزمالك سابين حسن أحمد عابد وايسل محمد حسين وراندا عبده حسن ودعاء محمد حسن لمعسكر المشارك في بطولة الأمم الإفريقية .

ويستعد المنتخب الوطني للمشاركة في بطولة الأمم الإفريقية التي ستقام برواندا خلال الفترة من ٢٠٢١/٩/٤ وحتي ٢٠٢١/٩/٢٠.

وطالب الاتحاد المصري خلال خطابه بضرورة التنبيه على اللاعبات بالحضور ظهر اليوم الأربعاء بصالة نادي المقاولون العرب حيث يستمر المعسكر حتي يوم 3 سبتمبر وذلك استعدادا للمشاركة في البطولة.

المصرى اليوم

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