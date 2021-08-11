أخبار عاجلة

غدًا.. فتح باب التسجيل للمشاركة في المرحلة النهائية من مهرجان ولي العهد للهجن -
مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 11141 نقطة -
"التراث" و"القدية" توقّعان مذكرة تفاهم -
رئيس جامعة شقراء يناقش مع عمداء الكليات استعدادات العودة الحضورية -
"تعارفوا" يدعو الأهالي لورشة عن خصائص وفلسفة فنون الأطفال -
"الصحة" تؤكد أهمية الجرعة الثانية من لقاح كورونا لمقاومة المتحوّرات -
رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن: وصول نسبة التحصين إلى 83 بالمائة -
"الصحة": تسجيل 353 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 456 خلال الـ24 ساعة الماضية -
الحكومة المصرية تتحرك قانونيًا ضد الممتنعين عن لقاح كورونا -
مجلس إدارة الأوقاف يستعرض أداء قطاع المصارف الوقفية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

يد يهزم الجزيرة وديا استعدادا للموسم الجديد

Print
يد الزمالك يهزم الجزيرة وديا استعدادا للموسم الجديد يد يهزم الجزيرة وديا استعدادا للموسم الجديد

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

فاز فريق مرتبط كرة اليد بنادي مواليد 2004 على نظيره الجزيرة بنتيجة 22/27 في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين اليوم الأربعاء بصالة ميت عقبة استعدادا للموسم الجديد.

وقام الجهاز الفني للفريق بعقد محاضرة فنية مع اللاعبين، لتصحيح الأخطاء التي وقع فيها الفريق خلال المباراة، مع وضع بعض الخطط الفنية والتكتيكية لتنفيذها في المباريات الودية المقبلة.

ومن المقرر أن يواجه الفريق نظيره الطيران وديا غدا الخميس في تمام الواحدة ظهرا بصالة ميت عقبة، ضمن فترة الإعداد المكثفة التي يقوم بها حاليا، استعدادا للموسم الجديد.

ويقود الفريق رامي يوسف مديرا فنيا وإيهاب محسن مدربا عاما.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
حمادة أنور: أوباما قد يرحل عن الزمالك.. ورمضان صبحي يرغب في الانتقال للأبيض

حمادة أنور: أوباما قد يرحل عن الزمالك.. ورمضان صبحي يرغب في الانتقال للأبيض

تشكيل الزمالك المتوقع.. الجزيري يقود الهجوم أمام الإنتاج الحربي

تشكيل الزمالك المتوقع.. الجزيري يقود الهجوم أمام الإنتاج الحربي

جهاد جريشة: «عمري في حياتي ما شجعت الأهلي ولا الزمالك ولم أجاملهما»

جهاد جريشة: «عمري في حياتي ما شجعت الأهلي ولا الزمالك ولم أجاملهما»

مباريات اليوم الثلاثاء 24-8-2021 .. الزمالك يقترب من الدوري المصري

مباريات اليوم الثلاثاء 24-8-2021 .. الزمالك يقترب من الدوري المصري