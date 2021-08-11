★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

فاز فريق مرتبط كرة اليد بنادي الزمالك مواليد 2004 على نظيره الجزيرة بنتيجة 22/27 في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين اليوم الأربعاء بصالة ميت عقبة استعدادا للموسم الجديد.

وقام الجهاز الفني للفريق بعقد محاضرة فنية مع اللاعبين، لتصحيح الأخطاء التي وقع فيها الفريق خلال المباراة، مع وضع بعض الخطط الفنية والتكتيكية لتنفيذها في المباريات الودية المقبلة.

ومن المقرر أن يواجه الفريق نظيره الطيران وديا غدا الخميس في تمام الواحدة ظهرا بصالة ميت عقبة، ضمن فترة الإعداد المكثفة التي يقوم بها حاليا، استعدادا للموسم الجديد.

ويقود الفريق رامي يوسف مديرا فنيا وإيهاب محسن مدربا عاما.