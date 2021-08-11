لجنة وزارة الرياضة الخاصة بملف طوكيو 2020 تبدأ عملها بالاجتماع الأول

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أعلنت وزارة الشباب والرياضة أن اللجنة العليا لتقييم دورة طوكيو ٢٠٢٠ بدأت بالفعل عملها وعقدت أول اجتماع منذ يومين لتقصي الحقائق وتقييم عمل اللجنة الأوليمبية ومتابعة أوجه القصور والتفوق في الاستعداد للدورة وأثناء المشاركة وتحليل الشكاوى العديدة التي رصدتها الوزارة من بعض اللاعبين المشاركين في طوكيو ٢٠٢٠ والتى أثرت على حصد مزيد من الميداليات في اليابان.

وتسلمت اللجنة العليا كافة التقارير الخاصة بالدعم وبرامج الإعداد الخاصة بالبطل الأوليمبي قبل السفر من أجل مطابقة الخطط والرؤى المعدة مسبقا مع تم تنفيذه على أرض الواقع.

وسبق وقرر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تشكيل اللجنة العليا لتقييم دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو والتحضير لدورة باريس ٢٠٢٤ حيث ضم تشكيل اللجنة وجود ٣ وزراء سابقين، هم الدكتور علي الدين هلال والدكتور عبدالمنعم عمارة وحسن صقر وعماد البناني، بالإضافة لمجموعة من الخبراء والمراقبين وعدد من النجوم الأوليمبيين السابقين من رصد كل صغيرة وكبيرة في دورة طوكيو ورفع تقرير عن الاتحادات التي فشلت في الأولمبياد ولرصد أسباب هذه الإخفاقات والمسؤولين عنها، بالإضافة لرفع تقرير آخر عن الإنجازات التي حققتها اتحادات الكاراتيه والخماسي والتايكوندو والمصارعة وكيفية استغلال تفوق هذه الاتحادات والدعم المطلوب لها مستقبلا في دورة ٢٠٢٤ بباريس.