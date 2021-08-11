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إلغاء سياسة التباعد بمقاعد الطائرات للمحصنين جرعتين.. وهذه هي الفئات

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إلغاء سياسة التباعد بمقاعد الطائرات للمحصنين جرعتين.. وهذه هي الفئات إلغاء سياسة التباعد بمقاعد الطائرات للمحصنين جرعتين.. وهذه هي الفئات
ابتداء من الشهر المقبل مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتعليمات وزارة الصحة

إلغاء سياسة التباعد بمقاعد الطائرات للمحصنين جرعتين.. وهذه هي الفئات

تقرر إلغاء سياسة التباعد في مقاعد الطائرات للرحلات الداخلية لجميع المحصنين جرعتين، والفئات العمرية غير الملزمة بأخذ اللقاح، وذلك ابتداء من ١ -٩ -٢٠٢١م.

وتفصيلًا: وافقت الجهة المختصة على إلغاء سياسة التباعد الاجتماعي للرحلات الداخلية في المقصورة السياحية والعمل بالسعة المقعدية الكاملة للطائرات، وذلك ابتداءً من ١ /9/ 2021م، مع اشتراط أن يكون جميع الركاب مكتملي التحصين بجرعتين.

وأكدت الجهة المختصة على ضرورة أن يستثنى من ذلك الفئات الغير ملزمة بأخذ اللقاح "الفئة العمرية أقل من ١٢ سنة" أو الحالات الصحية المستثناة؛ وفقًا لما تصدره وزارة الصحة أو هيئة الصحة العامة "وقاية" في هذا الشأن من تعليمات.

كما شددت باستمرار الالتزام بلبس الكمامة والحث على تطهير الأيدي وتطبيق بقية الإجراءات الوقائية المعتمدة ببروتوكولات الطيران الداخلي والدولي الصادرة من هيئة الصحة العامة "وقاية".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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