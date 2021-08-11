أخبار عاجلة

غدًا.. فتح باب التسجيل للمشاركة في المرحلة النهائية من مهرجان ولي العهد للهجن -
مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 11141 نقطة -
"التراث" و"القدية" توقّعان مذكرة تفاهم -
رئيس جامعة شقراء يناقش مع عمداء الكليات استعدادات العودة الحضورية -
"تعارفوا" يدعو الأهالي لورشة عن خصائص وفلسفة فنون الأطفال -
"الصحة" تؤكد أهمية الجرعة الثانية من لقاح كورونا لمقاومة المتحوّرات -
رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن: وصول نسبة التحصين إلى 83 بالمائة -
"الصحة": تسجيل 353 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 456 خلال الـ24 ساعة الماضية -
الحكومة المصرية تتحرك قانونيًا ضد الممتنعين عن لقاح كورونا -
مجلس إدارة الأوقاف يستعرض أداء قطاع المصارف الوقفية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

تنفي اعتزام الدولة تصفية بنك الاستثمار القومي

Print
الحكومة تنفي اعتزام الدولة تصفية بنك الاستثمار القومي تنفي اعتزام الدولة تصفية بنك الاستثمار القومي

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن اعتزام الدولة تصفية بنك الاستثمار القومي، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع بنك الاستثمار القومي، والذي نفى تلك الأنباء.

وأكد أنه لا صحة لاعتزام الدولة تصفية بنك الاستثمار القومي، مُشدداً على أنه جارِ العمل على تنفيذ خطة لإعادة هيكلة البنك تتماشى مع الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري، وهي خطة وضعتها اللجنة المسؤولة عن إعادة الهيكلة تضم عددا من الخبراء والمتخصصين بما يتوافق مع دوره ومتطلباته في المرحلة القادمة، مع العمل على تنمية وتعظيم قيمة أصول البنك بما يمكنه من القيام بدوره المحوري في الاقتصاد القومي، مُشيراً إلى أن المحاور الأساسية لخطة إعادة هيكلة البنك تتمركز في العمل على جدولة التزاماته وسدادها خلال الفترة القادمة وفق جدول زمني واضح ومتفق عليه، مع فض التشابكات المالية بين البنك والمؤسسات الحكومية، والتي تم إنجاز جزء منها بالفعل مع عدد من المؤسسات الحكومية حصل البنك بمقتضاها على عدد من الأصول ذات القيمة العالية، بالإضافة إلى تعظيم العوائد من الاستثمارات القائمة.

ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين أوساط الرأي العام.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الحكومة المصرية تتحرك قانونيًا ضد الممتنعين عن لقاح كورونا

الحكومة المصرية تتحرك قانونيًا ضد الممتنعين عن لقاح كورونا

الحكومة المصرية تتحرك قانونيًا ضد الممتنعين عن لقاح كورونا

الحكومة المصرية تتحرك قانونيًا ضد الممتنعين عن لقاح كورونا

الحكومة: الأفغان لن يستوطنوا الأردن وسيغادروه مباشرة

الحكومة: الأفغان لن يستوطنوا الأردن وسيغادروه مباشرة

الحكومة اليمنية: موافقة خليجية على دعم الاحتياجات العاجلة بقطاعات الطاقة والمياه والصحة

الحكومة اليمنية: موافقة خليجية على دعم الاحتياجات العاجلة بقطاعات الطاقة والمياه والصحة