أخبار عاجلة

غدًا.. فتح باب التسجيل للمشاركة في المرحلة النهائية من مهرجان ولي العهد للهجن -
مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 11141 نقطة -
"التراث" و"القدية" توقّعان مذكرة تفاهم -
رئيس جامعة شقراء يناقش مع عمداء الكليات استعدادات العودة الحضورية -
"تعارفوا" يدعو الأهالي لورشة عن خصائص وفلسفة فنون الأطفال -
"الصحة" تؤكد أهمية الجرعة الثانية من لقاح كورونا لمقاومة المتحوّرات -
رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن: وصول نسبة التحصين إلى 83 بالمائة -
"الصحة": تسجيل 353 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 456 خلال الـ24 ساعة الماضية -
الحكومة المصرية تتحرك قانونيًا ضد الممتنعين عن لقاح كورونا -
مجلس إدارة الأوقاف يستعرض أداء قطاع المصارف الوقفية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

وزارة الرياضة تشكل لجنة من ٤ وزراء للتحقيق في ملف طوكيو ٢٠٢٠

Print
وزارة الرياضة تشكل لجنة من ٤ وزراء للتحقيق في ملف طوكيو ٢٠٢٠ وزارة الرياضة تشكل لجنة من ٤ وزراء للتحقيق في ملف طوكيو ٢٠٢٠

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

مازالت اصداء دورة الالعاب الاوليمبية بطوكيو ٢٠٢٠ تلقي بظلالها علي الساحة الرياضية بعد الانجازات والاخفاقات التى حققتها اللجنةالاوليمبية والاتحادات الرياضية وفقا للاهداف والخطط التى كانت معدة مسبقا للدورة الاوليمبية خصوصا في ظل الدعم المادي غير المسبوقالذي تم رصده للاولمبياد وللجنة الاوليمبية التى حصلت علي ٢٨١ مليون جنية دعما من الوزارة

وقرر الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتشكيل اللجنة العليا لتقييم دورة الالعاب الاوليمبية بطوكيو والتحضير لدورة باريس٢٠٢٤ حيث ضم تشكيل اللجنة وجود ٤ وزراء سابقين هم الدكتور علي الدين هلال والدكتور عبدالمنعم عمارة وحسن صقر وعماد البنانيبالاضافة لمجموعة من الخبراء والمراقبين وعدد من النجوم الاوليمبيين السابقين من كلً رصد كل صغيرة وكبيرة في دورة طوكيو ورفع تقرير عنالاتحادات التى فشلت في الاولمبياد والرصد اسباب هذه الاخفاقات والمسؤولين عنها بالاضافة لرفع تقرير اخر عن الانجازات التى حققتهااتحادات الكاراتيه والخماسي والتايكوندو والمصارعة وكيفية استغلال تفوق هذه الاتحادات والدعم المطلوب لها مستقبلا في دورة ٢٠٢٤ بباريس .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
المحكمة تأمر بحل تنظيم «أحرار الشام » وإغلاق مقاره

المحكمة تأمر بحل تنظيم «أحرار الشام » وإغلاق مقاره

تطوير مكتب بريد المحمودية لخدمة 10 آلاف مواطن بأسوان

تطوير مكتب بريد المحمودية لخدمة 10 آلاف مواطن بأسوان

محلل سياسي: إسرائيل لا تريد الذهاب إلى «دحرجة الأمور» نحو مواجهة عسكرية

محلل سياسي: إسرائيل لا تريد الذهاب إلى «دحرجة الأمور» نحو مواجهة عسكرية

وكالة: مجلس مختلط يتكون من 12 عضوًا سيقود أفغانستان

وكالة: مجلس مختلط يتكون من 12 عضوًا سيقود أفغانستان