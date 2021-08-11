وزارة الرياضة تشكل لجنة من ٤ وزراء للتحقيق في ملف طوكيو ٢٠٢٠

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

مازالت اصداء دورة الالعاب الاوليمبية بطوكيو ٢٠٢٠ تلقي بظلالها علي الساحة الرياضية بعد الانجازات والاخفاقات التى حققتها اللجنةالاوليمبية والاتحادات الرياضية وفقا للاهداف والخطط التى كانت معدة مسبقا للدورة الاوليمبية خصوصا في ظل الدعم المادي غير المسبوقالذي تم رصده للاولمبياد وللجنة الاوليمبية التى حصلت علي ٢٨١ مليون جنية دعما من الوزارة

وقرر الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتشكيل اللجنة العليا لتقييم دورة الالعاب الاوليمبية بطوكيو والتحضير لدورة باريس٢٠٢٤ حيث ضم تشكيل اللجنة وجود ٤ وزراء سابقين هم الدكتور علي الدين هلال والدكتور عبدالمنعم عمارة وحسن صقر وعماد البنانيبالاضافة لمجموعة من الخبراء والمراقبين وعدد من النجوم الاوليمبيين السابقين من كلً رصد كل صغيرة وكبيرة في دورة طوكيو ورفع تقرير عنالاتحادات التى فشلت في الاولمبياد والرصد اسباب هذه الاخفاقات والمسؤولين عنها بالاضافة لرفع تقرير اخر عن الانجازات التى حققتهااتحادات الكاراتيه والخماسي والتايكوندو والمصارعة وكيفية استغلال تفوق هذه الاتحادات والدعم المطلوب لها مستقبلا في دورة ٢٠٢٤ بباريس .