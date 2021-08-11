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تعانقان أمهما.. العثور على شقيقتين متفحمتين في حرائق غابات الجزائر

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تعانقان أمهما.. العثور على شقيقتين متفحمتين في حرائق غابات الجزائر تعانقان أمهما.. العثور على شقيقتين متفحمتين في حرائق غابات الجزائر

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تألمت الجزائر بانتشار الحرائق، التي التهمت مساحات شاسعة من الغابات وتسببت في وفاة ما لايقل عن 65 شخصا منهم عسكريون ومدنيون، لكن زاد الألم عندما كشفت مصلحة الحماية المدنية الجزائرية العثور على شقيقتين متوفيتين تعانقان أمهما، هربا من الحرائق التي اندلعت بقرية إخليجن ناثيراثن ولاية تيزي وزو.

وقد عثر على الشابتين سارة وجوهر متفحمتين ومتشبثتين بجثة والدتهما التي توفيت اختناقا جراء استنشاقها لدخان الحرائق، ونشرت النهار الجزائرية صورة تجمع الشقيقتين.

أعلن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، الحداد الوطني لمدة 3 أيام، إثر استشهاد عدد من المواطنين المدنيين والعسكريين، جراء الحرائق التي اجتاحت بعض الولايات .

وقرّر تبون إعلان الحداد ابتداء من اليوم مع تجميد مؤقت لكل الأنشطة الحكومية والمحلية ماعدا التضامنية منها.

وأعلنت وزارة الدفاع الجزائرية أمس ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات إلى 65 شخصا من بينهم 28 عسكريا و37 مدنيا أغلبهم بولاية تيزي وزو، مضيفة أن 12 عسكريا يتواجدون في حالة حرجة بالمستشفى.

وأعلنت المديرية العامة للحماية المدنية ارتفاع عدد ‎حرائق الغابات إلى 99 حريقا عبر 16 ولاية.

من جانبها قالت الأرصاد الجوية الجزائرية، إن درجات الحرارة تجاوزت 48 درجة مئوية تحت الظل، في كل من تيزي وزو وبجاية وجيجل وسكيكدة عنابة والطارف

المصرى اليوم

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