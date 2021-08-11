«الزراعة»: «المحاصيل الحقلية» يتابع حقول إنتاج تقاوي الذرة الشامية في محافظة الدقهلية

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كلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية معهد بحوث المحاصيل بالمرور على حقول إنتاج الذرة الشامية في محافظة الدقهلية للإطمئنان على حالة المحصول للموسم الحالي، فيما ضم الوفد الرسمي الدكتور علاء خليل مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية يرافقه كلا من الدكتور تامر عبدالفتاح وكيل المعهد الإنتاج والدكتور حاتم الحمادي رئيس قسم بحوث الذرة الشامية والدكتور محمد الغنيمى مدير المحطه الإقليمية والدكتور ايمن عبدالعال رئيس بحوث بقسم الذرة الشامية.

وقال الدكتور علاء خليل مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية في تصريحات صحفية على هامش الجولة ان هناك تكليفات مشددة من وزير الزراعة بضرورة الاهتمام بمنظومة إنتاج تقاوى الذرة الشامية، موضحا ان الوفد قام بالمرور على إنتاج الهجين الفردى الابيض جيزة ١٠ وانتاج الهجين الفردى الأصفر جيزة ١٦٨ في محافظة الدقهلية مركز بنى عبيد.

وأَضاف «خليل»، إنه تم عقد لقاءات مع عدد من المزارعين والتأكد من حاله النباتات وعمليات التطويش الذي تتم بحالة جيدة مشددا على أهميه عمليه التطويش لزهرة النورة المذكرة للنباتات «السنبلة لانتاج تقاوى ذرة عالية الإنتاج.

وأوضح مدير المحاصيل الحقلية، أن الأصناف المسموح بزراعتها للذرة طبقا لقرار وزير الزراعة الذرة البيضاء لأصناف هجين فردي 10، 128، 129، 130، 131، 132، وهجين ثلاثي لأصناف 310، و314، 321، 324، 329، وأصناف الذرة الصفراء، مثل هجين فردى 162، 166، 167، 168، 173، 176، 178، 180،وهجين ثلاثي لأصناف 352، 353، و360، 368.

وأكد «خليل» إن جميع التقاوي المتوفرة للمساحات المنزرعة بالذرة زراعتها مبكرة النضج وعالية الإنتاج خاصة الذرة الصفراء لتلبية احتياجات صناعة الدواجن من الأعلاف والحد من استيراد الذرة الصفراء من خلال أصناف ذات إنتاجية عالية ومسجلة، مشيرا إلى أن هناك تكليفات من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بعمل حملات توعوية للمزارعين لحثهم على زيادة المساحات المنزرعة بالذرة الصفراء للحد من الاستيراد.