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ضبط مصنع شهير يبيع مياه «الحنفية» باعتبارها «معدنية»

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ضبط مصنع شهير يبيع مياه «الحنفية» باعتبارها «معدنية» ضبط مصنع شهير يبيع مياه «الحنفية» باعتبارها «معدنية»

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تمكنت الأجهزة الرقابية بوزارة والتجارة الداخلية، من ضبط مصنع شهير لتعبئة مياه طبيعية يقوم بالغش والتدليس وتعبئة الجالونات من المياه العادية العمومية من خلال 5 حنفيات، حيث تم ضبط 2030 جالون مياه سعة 7 و11 و19 لترا، بدون الاشتراطات الصحية.

تم التحفظ على المضبوطات وإحالة الواقعة للنيابة العامة، وتم تحرير محاضر ضد المخالفين وعرضها على النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتى ذلك في إطار تعليمات الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية لقطاع التجارة الداخلية، بتكثيف الحملات الرقابية بالأسواق ومنع أي ممارسات ضارة للمواطنين والتأكد من طرح كافة السلع والمنتجات الغذائية بالأسواق وان تكون مطابقة للمواصفات القياسية.

كما تمكنت الحملات الرقابية بوزارة التموين بقيادة عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية من ضبط 90 كرتونة مخللات سوري منتهية الصلاحية، وضبط كميات من برطمانات عسل نحل مجهول المصدر.

وطبقا لقانون مكافحة الغش والتدليس رقم 281 لسنة 1994، فإن كل من يقوم بالغش في أي سلعة يحاكم بعقوبة تتراوح من الحبس سنة إلى 3 سنوات، مع تغريم المتهم مبلغا من 10 آلاف إلى 30 ألف جنيه، فضلا عن تقييد القضية ضمن قضايا أمن دولة طوارئ.

المصرى اليوم

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