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يجهز مكافأة ضخمة للاعبين في حالة الفوز بالدوري

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الزمالك يجهز مكافأة ضخمة للاعبين في حالة الفوز بالدوري يجهز مكافأة ضخمة للاعبين في حالة الفوز بالدوري

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اعتمدت اللجنة المؤقتة التي تدير نادي برئاسة حسين لبيب، لائحة تحفيزية جديدة من أجل فوز لاعبي الفريق الكروي الأول بدرع بطولة الدوري الممتاز والتى يفصله عنها 5 مباريات فقط بعد الفوز على الاتحاد السكندري أمس.

وتضمن اللائحة المالية الخاصة بالمباريات الخمسة المتبقية بالدوري مكافآت مالية مضاعفة من أجل تحفيز اللاعبين على الفوز من أجل التتويج بالدرع الغائب عن القلعة البيضاء منذ ٢٠١٤.

ورصدت اللجنة مكافأة مجزية هي ٢٠٠ ألف جنيه لكل لاعب في حالة التتويج بالدوري في حاله فوزهم بالمباريات الخمسة المتبقية وتعثر المنافس ولو بالتعادل في إحدى مبارياته أيضا بعد تساوي القطبين في عدد النقاط والمباريات المتبقية.

المصرى اليوم

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