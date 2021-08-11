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طارق حامد يخوض تدريبات خاصة في الجيم

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طارق حامد يخوض تدريبات خاصة في الجيم طارق حامد يخوض تدريبات خاصة في الجيم

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أدى طارق حامد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي تدريبات خاصة في صالة الجيمانيزيوم بالنادي عصر اليوم الأربعاء.

وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون منح اللاعبين راحة اليوم، بعد الفوز أمس، على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف في الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته غدا الخميس على ملعب النادي استعدادا للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم السبت المقبل، بالإسماعيلية في الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري.

المصرى اليوم

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