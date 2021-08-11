بالمستندات.. المحكمة تغرم فرج عامر 100000 جنيه لفصله لواء شرطة

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قال اللواء سعيد رشاد إنه حصل على حكم قضائي باسترداد عضويته العاملة وأنه لم يعد مفصولا من نادي سموحة ومع ذلك يرفض رئيس النادي فرج عامر تنفيذ العديد من الأحكام الصادرة بعودة عضويته ضاربا بتلك الأحكام عرض الحائط.

وأكد اللواء سعيد رشاد أن محكمة الإسكندرية الابتدائية رفضت الاستىناف المقدم من رئيس نادي سموحة والذي يحمل رقم (865)لسنة 77ق، وأصدرت حكم نهائي في القضية رقم (906) لسنة 2018 المقدمة من سعيد رشاد يطالب «فرج عامر» بدفع 100 ألف جنية تعويض نهائي (بصفته) رئيس النادي تعويضا أدبيا وماديأ عن عدم تنفيذه الحكم رقم 11202 الصادر من مجلس الدولة يوم 23/4/2014 بإيقاف قرار مجلس ادارة النادي بفصل «رشاد» عن عضويته العاملة.

كما أكد رشاد أن ما يقوم به رئيس النادي من عدم تنفيذ أحكام القضاء إهدار للمال العام لأن تلك التعويضات يتم دفعها من خزينة النادي ويتحمل تلك الخسائر أعضاء سموحة، مؤكدا أن القرار صادر بدفع التعويض بصفته رئيس للنادي وليس بشخصه وأن هناك العديد من قضايا التعويضات مقدمة من العديد من أبناء النادي اللذين تم منعهم من الدخول.