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لمحاربة التطرف والعنف.. تعاون بين التحالف الإسلامي و"الحرب الفكرية"

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لمحاربة التطرف والعنف.. تعاون بين التحالف الإسلامي و"الحرب الفكرية" لمحاربة التطرف والعنف.. تعاون بين التحالف الإسلامي و"الحرب الفكرية"
تجسيداً للدور الريادي المحلي والإقليمي والدولي للطرفين في محاربته

لمحاربة التطرف والعنف.. تعاون بين التحالف الإسلامي و

وقع التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في مقره بالرياض اليوم، مذكرة تعاون مشترك مع مركز الحرب الفكرية.

وأوضح الأمين العام للتحالف اللواء الطيار الركن محمد المغيدي أن المذكرة تأتي في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب ومركز الحرب الفكرية؛ تجسيداً للدور الريادي المحلي والإقليمي والدولي للطرفين في محاربة التطرف العنيف.

وأضاف الركن "المغيدي" أنها تأتي أيضاً لتعزيز الرؤية المشتركة فيما يتعلق بنبذ التطرف العنيف ومكافحة الإرهاب وتمويله، وانطلاقاً من أهدافهما في سبيل مواجهة جذور التطرف والإرهاب، وتقديم المبادرات والدراسات والإسهامات بهدف تحصين المجتمعات من ذلك الخطر ببرامج وقائية وعلاجية.

وأشار "المغيدي" إلى أن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يضم عدداً من الدول التي تمثل توجهاً إسلامياً وسطياً ضد التهديدات المستمرة من التنظيمات الإرهابية لإعادة السلام للمناطق المتضررة، والاستقرار للعالم الإسلامي والعالم أجمع، والعمل على محاربة الإرهاب وتمويله ومكافحة التطرف العنيف والتصدي لأنشطة التنظيمات الإرهابية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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