أخبار عاجلة

مشاهد من إحدى المدارس للفتيات في أفغانستان بعد استيلاء طالبان على السلطة -
تطوير مكتب بريد المحمودية لخدمة 10 آلاف مواطن بأسوان -
محلل سياسي: إسرائيل لا تريد الذهاب إلى «دحرجة الأمور» نحو مواجهة عسكرية -
وكالة: مجلس مختلط يتكون من 12 عضوًا سيقود أفغانستان -
إدراج 7 متهمين في «خلية أحرار الشام» على قوائم الكيانات الإرهابية -
على العالم أن يستعد.. دراسة جديدة تحذر : جائحة كورونا لن تكون الأخيرة -
محاكمة رئيس شركة نظافة في اتهامه بعرض رشوة على مسؤول بحى السيدة زينب -
هل يفتقر مبابي للاحترام؟.. الأسطورة هنري يرد -
ألتاى التركي يرفض إنضمام أحمد ياسر ريان لمعسكر المنتخب -
رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن: وصول نسبة التحصين إلى 83 بالمائة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

غدا.. إنطلاق أكبر مؤتمر في جراحة الأوعية الدموية بالشرق الأوسط

Print
غدا.. إنطلاق أكبر مؤتمر في جراحة الأوعية الدموية بالشرق الأوسط غدا.. إنطلاق أكبر مؤتمر في جراحة الأوعية الدموية بالشرق الأوسط

اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينطلق، غدا الخميس، المؤتمر السابع عشر للجمعية المصرية والمؤتمر السادس لأقسام جراحة الأوعية الدموية والقسطرة التداخلية بمستشفيات جامعة الأزهر وعلى مدار ثلاث أيام، ويقام المؤتمر بمشاركة رموز متميزة من جراحي الأوعية الدموية والتخصصات المختلفة والمتعمقة في علاج القدم السكرى ومضاعفاته مثل الجراحة العامة والعظام والتجميل والأعصاب والغدد ويتضمن ١٣٧ متحدث ورئيس جلسة مصرى و٣٠ متحدث أجنبي من ١٨ دولة أجنبية يشاركون فى 15 جلسة و15 ورشة عمل و155 محاضرة علميه وبمشاركة حية من 24دولة من أنحاء دول العالم.

وعلى هامش المؤتمر، تقام بعض الأنشطة التنموية والاجتماعية منها استعراض مبادرة قدم صحيح لعلاج مرضي القدم السكري غير القادرين وتنفيذ ورش عمل لتدريب شباب الأطباء والتمريض والفنيين ومسابقات لتنشيط البحث العلمى للشباب من جراحي الأوعية الدموية .

المؤتمر تم الإعداد له على مدار عام ونصف وحجز فنادق عالمية ذات مساحات خارجية واسعة بقوة استيعابية ١٠٠٠ غرفة وقاعات محاضرات كبيرة معقمة بالكامل بأحدث أجهزة التعقيم الحديثة مع نقل حى مباشر لكل فاعليات الحدث الأكبر فى جراحة الأوعية بمصر ٢٠٢١، ويقام خلال المؤتمر سمبوزيوم علمي ينظمه المكتب العلمى third eye يعرض خلاله احدث تكنولوجيا عالمية لعلاج القدم السكرى بتكنولوجيا الفضه الرباعية tetrasilver
جدير بالذكر أن المؤتمر يقام تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد حسين المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر والدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، والدكتور حسين أبو الغيط عميد كلية الطب بنين القاهرة والدكتور هشام فرهود عميد كلية الطب بنات- القاهرة والدكتور مصطفى شتات عميد كلية الطب بنين أسيوط والدكتور راشد محمد راشد عميد كلية الطب بنين – دمياط.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
المحكمة تأمر بحل تنظيم «أحرار الشام » وإغلاق مقاره

المحكمة تأمر بحل تنظيم «أحرار الشام » وإغلاق مقاره

تطوير مكتب بريد المحمودية لخدمة 10 آلاف مواطن بأسوان

تطوير مكتب بريد المحمودية لخدمة 10 آلاف مواطن بأسوان

محلل سياسي: إسرائيل لا تريد الذهاب إلى «دحرجة الأمور» نحو مواجهة عسكرية

محلل سياسي: إسرائيل لا تريد الذهاب إلى «دحرجة الأمور» نحو مواجهة عسكرية

وكالة: مجلس مختلط يتكون من 12 عضوًا سيقود أفغانستان

وكالة: مجلس مختلط يتكون من 12 عضوًا سيقود أفغانستان