تعليم بني سويف : فتح فصول الخدمات بالتعليم الثانوي في 3 إدارات

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عقدت سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم في بني سويف، اليوم الأربعاء، اجتماعاً مع لجنة فصول الخدمات بالتعليم الثانوي والمعنيين من التربية والتعليم، وذلك استجابة لرغبة العديد من أولياء الامور وحرصُا على مصلحة الطلاب.

وأعلنت وكيل وزارة التربية والتعليم أن اللجنة وافقت على فتح ثلاث فصول خدمات بثلاث إدارات تعليمية بمدرسة فاطمة الزهراء الثانوية بنات بإدارة ببا التعليمية، ومدرسة انفسط الثانوية بإدارة الواسطى التعلمية، ومدرسة اهناسيا الثانوية بنات بإدارة اهناسيا التعليمية وسيتم استقبال ملفات التقديم دون تحديد حد أدني للمجموع.

وفى سياق اخر، نظم توجيه عام المكتبات بمديرية التربية والتعليم ببني سويف، برعاية سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم حفلا لتكريم المتميزين في حفل ختام أنشطة المكتبات، بقاعة الاحتفالات بديوان عام المديرية.

وأكدت سهام يوسف أن المديرية حريصة على الاهتمام بالأنشطة الطلابية بجانب التفوق التعليمي، وبفضل جهود الجميع حققنا مراكز متقدمة على مستوي الجمهورية وعلي المستوي الدولي.

وشملت الاحتفالية تكريم الطالبة الحاصلة على المركز التاسع على مستوى الجمهورية في مسابقة تحدي القراءة الطالبة فاطمة عبدالولي احمد بمدرسة الثانوية الجديدة بنات وجميع الطلاب والطالبات الفائزين في «مسابقة تحدي القراءة العربي» على مستوى الجمهورية وعددهم 44 طالب وطالبة الذين حققوا مراكز متقدمة على مستوي العالم العربي والسادة أخصائي المكتبات والموجهين الأوائل.

وحصلت مدرسة بني هاني الابتدائية المركز الأول على مستوي الجمهورية في مسابقة المكتبات النموذجية ومنحت الدرع الذهبي، وتم تكريم الفائزين على المستوى المحلي في مسابقة المكتبات النموذجية وعددهم ثلاثة مدارس عن كل مرحلة، وتكريم مشرفي هيئة كير لجهودهم المتميزة في مسابقة القراءة حياة، والمحكمين في مسابقة تحدي القراءة العربي وعددهم ثمانية، وتم منحهم شهادات تقدير و20 أخصائي مكتبات حيث تم منحهم شهادات تقدير.