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الرابطة تعلن عن جوائزها الشهرية.. تعرف عليها

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الرابطة تعلن عن جوائزها الشهرية.. تعرف عليها الرابطة تعلن عن جوائزها الشهرية.. تعرف عليها

الرابطة تعلن عن جوائزها الشهرية.. تعرف عليها

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، استمرار جوائزها الشهرية لأفضل مدرب ولاعب وحارس مرمى، إضافة إلى جائزة أفضل لاعب واعد وذلك للموسم الرابع على التوالي في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي 2021 - 2022.

وسيتولى الفريق الفني لجوائز دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والذي يضم كلًّا من: خالد القروني، تركي السلطان، سلطان اللحياني، خالد الشنيف، ويوسف الغدير؛ اختيار الفائزين بالجوائز، وذلك وفقًا لعدد من المعايير الفنية والإحصائية المقدمة من شركة "أوبتا" الشريك الإحصائي للرابطة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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