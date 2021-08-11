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مشاهد من إحدى المدارس للفتيات في أفغانستان بعد استيلاء طالبان على السلطة
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 02:57 مساءً
تطوير مكتب بريد المحمودية لخدمة 10 آلاف مواطن بأسوان
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 02:56 مساءً
محلل سياسي: إسرائيل لا تريد الذهاب إلى «دحرجة الأمور» نحو مواجهة عسكرية
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 02:56 مساءً
وكالة: مجلس مختلط يتكون من 12 عضوًا سيقود أفغانستان
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 02:55 مساءً
إدراج 7 متهمين في «خلية أحرار الشام» على قوائم الكيانات الإرهابية
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 02:55 مساءً
على العالم أن يستعد.. دراسة جديدة تحذر : جائحة كورونا لن تكون الأخيرة
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 02:55 مساءً
محاكمة رئيس شركة نظافة في اتهامه بعرض رشوة على مسؤول بحى السيدة زينب
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 02:55 مساءً
هل يفتقر مبابي للاحترام؟.. الأسطورة هنري يرد
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 02:55 مساءً
ألتاى التركي يرفض إنضمام أحمد ياسر ريان لمعسكر المنتخب
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 02:55 مساءً
رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن: وصول نسبة التحصين إلى 83 بالمائة
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 02:47 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
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فيديو اليوم السابع
شهادة التطعيم ضد كورونا .. تصريح ممارسة حياتك الطبيعية في ظل الفيروس
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فيديو اليوم السابع
الأربعاء 11 أغسطس 2021 04:45 مساءً
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