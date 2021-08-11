«رفضوا زواجها ممن تحب».. انتحار طالبة ثانوي فني بالدقهلية بتناول حبة الغلة

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أقدمت طالبة بالثانوي الفني في محافظة الدقهلية، اليوم، على إنهاء حياتها بالانتحار بتناول قرص لحفظ الغلال، «حبة الغلة» السامة، بقرية منية سندوب التابعة لمركز المنصورة، لرفض والدها زواجها من أحد الأشخاص الذي تربطها به علاقة عاطفية .

تلقى اللواء سيد سلطان مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء إيهاب عطية مدير مباحث الدقهلية بورود بلاغ لمركز شرطة المنصورة من مستشفى الطوارئ بالمنصورة بوصول «ب. ع. س»، 17 سنة، طالبة بالصف الثالث الثانوي الفني، ومقيمة بقرية منية سندوب دائرة المركز مصابة بحالة إعياء شديد، بادعاء تناول قرص مادة كيماوية سامة، وفارقت الحياة عقب وصولها.

انتقل ضباط مباحث مركز المنصورة برئاسة المقدم أحمد توفيق رئيس مباحث مركز المنصورة، وبالفحص وسؤال والدها قرر قيام ابنته بتناول قرص كيماوي يستخدم لحفظ الغلال «حبة الغلة»، بقصد الانتحار لرغبتها في الزواج من أحد الأشخاص ورفض والدها ذلك، ولم يتهم أحدًا ولا يشتبه في حدوث ذلك جنائيا .

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأحيل للنيابة العامة للتحقيق.