«الداخلية» تعلن السرعات المقررة على طريق الإسكندريه / مطروح الصحراوي (مستند)

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نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة الداخلية بشأن تعديل المادة (49) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور، الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 1613سنة 2008، وحدد القرار السرعات المقررة على عدة طرق.

شمل القرار طرق إسكندرية الصحراوى ومطروح والسلوم بداية من الكيلو 21 وحتى الكيلو 153، وكذلك طريق مطار العلمين.

السرعات المقررة لكل نوع من أنواع السيارات.

- 60 كم/ساعة للمركبات القاطرة للمقطورات قبل نفاذ حظر تسييرها وأنصاف المقطورات، ومركبات النقل.

- 70كم/ ساعة لمركبات نقل الركاب والدراجات الآلية ذات العجلتين.

- 80 كم/ ساعة لباقى أنواع المركبات.