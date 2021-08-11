اعتماد نتيجة ليسانس الآداب بجامعة قناة السويس بنسبة نجاح ٨٦.٣٥%

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اعتمد الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس نتيجة ليسانس الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة قناة السويس حيث بلغت النسبة العامة للنجاح ٨٦،٣٥% بسبعة عشر شعبة بإجمالي ١٣٢٢ طالب وطالبة.

وحرص زكي علي تقديم التهنئة للطلاب الخريجين عامة و العشر الأوائل خاصه متمنيا لهم التوفيق في حياتهم العلمية والعملية .

وأشار الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن النسبة العامة للنجاح بكل شعبة جاءت كالتالي اللغات السامية وآدابها- اللغات الشرقية وآدابها- انتظام بلغت ٦٣،١٦% ، لغات الأمم الإسلامية وآدابها- اللغات الشرقية وآدابها - انتظام بلغت ١٠٠%، المكتبات والمعلومات - انتظام بلغت ٩٠% ،علم الإجتماع- انتظام بلغت ٩٣،٦٥% ،الفلسفة - انتظام بلغت ٦٢،٢٦% ،التاريخ والحضارة - انتظام ٩٤،١٩% ، الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية -انتظام ٩٣،٢١% ،خرائط - الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية - انتظام ١٠٠% ،اللغة الفرنسية ٨٣،١%،اللغة الانجليزية وآدابها ٨٥،٩٥ % ،اللغة العربية وآدابها -انتظام ٩٣،٢٩% ،علم الإجتماع-انتساب موجه بلغت ٧٩،٤٥% ، الفلسفة -انتساب موجه ٢٨،٥٧%، التاريخ والحضارة -انتساب موجه بلغت ٨٠% ، الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية - انتساب موجة بلغت ٥٤،١% ،اللغة العربية وآدابها - انتساب موجه ٦٥% ،اللغة الصينية -انتظام ٩٣،٢٢% .

كما أعلن الدكتور عادل السعدني عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية أسماء العشرة الأوائل حيث حصلت الطالبة سلمي جمال الدسوقي علي المركز الأول بتقدير عام ممتاز مع مرتبة الشرف، وبالمركز الثاني الطالبة مارتينا باقي حنين بتقدير عام ممتاز مع مرتبة الشرف وحصل الطالب حسين علي حسين عبد المعطي علي المركز الثالث بتقدير عام ممتاز مع مرتبة الشرف ،أما المركز الرابع فحصل علية الطالب رأفت محمود عبد الرحيم وحصل علي تقدير عام ممتاز مع مرتبه الشرف وبالمركز الخامس جاءت الطالبة سوسنه يوسف عطية وحصلت علي تقدير عام ممتاز مع مرتبة الشرف.

وتابع السعدني معلنا حصول الطالبة نورا خميس عبد المحسن علي المركز السادس بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف، وحصول الطالب يوسف مدحت محمد علي المركز السابع بتقدير عام جيد جدا بينما حصلت الطالبة إيمان محمد عامر علي المركز الثامن وتقدير عام جيد جدا مع مرتبة شرف ، وجاء بالمركز التاسع الطالب حسين علي حسين عبد الخالق بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف، وبالمركز العاشر جاءت الطالبة نيرمين خلف عبده بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.

وأوضح الدكتور أسامة سليم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب أن الطلاب العشر الأوائل من أقسام المكتبات والمعلومات ،اللغة الصينية ،التاريخ والحضارة ، الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية و الخرائط، اللغة العربية وآدابها، اللغة الانجليزية وآدابها.

وصرح الدكتور تامر حسنين مدير وحدة نظم المعلومات الادارية بجامعة قناة السويس بأنه يمكن للخريجين مشاهدة كافة النتائج المعلنة على موقع ابن الهيثم للخريجين عن طريق الرابط التالي

grad.suez.edu.eg ويتم الاستعلام عن النتيجة عن طريق الرقم القومي للخريج.