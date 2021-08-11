آخرهم ميسي.. 5 نجوم ارتدوا قميصي برشلونة وباريس سان جيرمان

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منذ أن بدأت الشائعات عن عدم استقرار ليونيل ميسي في برشلونة بالظهور، كان باريس سان جيرمان موجودًا هناك للاستفادة من انتهاء عقد الأرجنتيني.

اقترب الفريق الفرنسي حقًا من الحصول على خدمات ميسي الموسم الماضي عندما أعلن الأخير رغبته في ترك كاتالونيا للعامة.

في ذلك الوقت، نجح برشلونة في الإبقاء على نجمه بين صفوفه، بسبب بنود في عقده، مما منع ميسي من المغادرة مجانًا من تلقاء نفسه.

ومع ذلك، سرعان ما ساءت الأمور، وفي تحول مؤسف للأحداث، اضطر النادي الكتالوني إلى إعلان رحيل ميسي منذ أيام قليلة، ليُعلن النادي الباريسي سريعًا انضمام النجم الدولي الأرجنتيني إلى صفوفه.

من قبيل الصدفة، قام العديد من اللاعبين باللعب لكلا الناديين في الماضي.

مع انضمام ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان، دعونا نلقي نظرة على 5 لاعبين رائعين آخرين لعبوا مع برشلونة وباريس سان جيرمان:

5- ماكسويل:

اشتهر ماكسويل، المصنف بدرجة عالية كمحترف وكشخص من قبل معارفه، بعدد الجوائز التي تمكن من جمعها في حياته المهنية التي استمرت 16 عامًا.

وُلد الظهير الأيسر القوي في كاتشويرو دي إيتابيميريم في البرازيل، وجاء من صفوف فريق كروزيرو المحلي قبل أن يلفت انتباه أياكس. بعد أن حصد بالفعل ستة ألقاب خلال فترة وجوده في أمستردام، واصل ماكسويل اللعب لإنتر وبرشلونة وباريس سان جيرمان على التوالي.

37 جائزة بارزة وبعد 16 عامًا، اعتزل البرازيلي الغامض في عام 2017، بعد أن لعب آخر مرة مع باريس سان جيرمان. كان الظهير الهجومي خيارًا يمكن الاعتماد عليه لكل فريق لعب معه، حيث خاض إجمالي 564 مباراة مع الفرق التي لعب لها.

4- داني ألفيس:

أكمل داني ألفيس احتكارًا ثنائيًا للظهيرين، وقد رسخ إرثه كواحد من أفضل لاعبي الظهير الأيمن للجيل الحديث. قضى البرازيلي ذروة مسيرته مع برشلونة، ولم يترك الكتالونيين إلا في عام 2016 بعد فوزه بكل شيء هناك.

كان المدافع البرازيلي مثل مواطنه ماكسويل، في قلب فريقين فازا بالثلاثية في برشلونة. بعد أن اكتسب إمكانات هائلة في سنواته الأولى مع إشبيلية، حقق ألفيس انتقالًا قياسيًا إلى كامب نو مقابل مبلغ مالي وصل قدره إلى 35.5 مليون يورو. كان له دور فعال في ترسيخ التفوق القاري للفريق الكاتلوني في 2010 وغادر النادي بعد ثماني سنوات.

بعد أن أمضى موسمين مع يوفنتوس، انتقل ألفيس إلى باريس سان جيرمان ليلتحق بزميله السابق نيمار في عام 2017. وقع المدافع البالغ من العمر 38 عامًا مؤخرًا مع ساو باولو في موطنه البرازيل، بعد أن أمضى عامين من عقده مع باريس سان جيرمان.

3- زلاتان ابراهيموفيتش:

السيرة الذاتية المميزة لزلاتان إبراهيموفيتش تشمل عدة أندية أمثال يوفنتوس وإنتر وبرشلونة وميلان ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان. بصفته لاعبًا مثاليًا، لم يلتزم السويدي الكبير أبدًا بمشروع طويل الأجل في نادٍ واحد، حيث كانت إقامة إبراهيموفيتش لمدة أربع سنوات في باريس هي الأطول في مسيرته.

يعتبر إبراهيموفيتش متعجرفًا من قبل البعض وواثقًا من قبل البعض الآخر، وله نصيبه العادل من النقاد الذين غالبًا ما يشككون في شخصيته. ومع ذلك، لم يفشل اللاعب الدولي السويدي أبدًا في الرد على المتشككين في الملعب، مما يثبت قيمته في كل بلد قاده مسيرته المهنية الطويلة إليها.

بعد أن صنع لنفسه اسمًا، مع إنتر ميلان بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، اختطف إبراهيموفيتش من قبل برشلونة في حركة وحشية بقيمة 69.5 مليون يورو شهدت انتقال صامويل إيتو في الاتجاه المعاكس. ومع ذلك، بعد موسم واحد فقط في كاتالونيا، تم نقل اللاعب البالغ من العمر 39 عامًا إلى إيه سي ميلان. أصبح إبراهيموفيتش لاعبًا بارزًا في باريس سان جيرمان في عام 2012، وأصبح أفضل هداف في تاريخ النادي في غضون أربع سنوات فقط.

2- نيمار:

الانتقال الذي غير وجه كرة القدم إلى الأبد، انتقال نيمار المثير للجدل من برشلونة إلى باريس سان جيرمان في عام 2017 مهد الطريق لقيم السوق المتضخمة التي نشهدها هذه الأيام.

كانت هذه الصفقة مزعجة بشكل خاص للكتالونيين منذ ذلك الحين، كان الانتقال إلى برشلونة يعتبر اللحظة الحاسمة في مسيرة اللاعب. شهد برشلونة انخفاضًا حادًا في وضعه كقوة أوروبية قوية منذ رحيل نيمار إلى باريس سان جيرمان.

ومع ذلك، فإن الأمور لم تسر كما هو مخطط للجناح اللامع أيضًا. كان الغرض الوحيد من تحركه، بخلاف المبالغ المالية الضخمة، هو الخروج من ظل ليونيل ميسي ويصبح اللاعب القائد في الفريق.

من المقرر أن يرث نيمار هيمنة ميسي على جوائز الكرة الذهبية، ولكنه حتى الآن لم يفز بعد بأي جائزة فردية كبيرة في كرة القدم.

وخلال 116 مباراة فقط مع النادي الباريسي، تمكن نيمار من تسجيل 87 هدفًا وصنع 52 هدفًا آخر في غضون أربع سنوات، ومع ذلك، لم يتمكن باريس سان جيرمان من تأكيد هيمنته على الساحة القارية.

1- رونالدينيو:

انتقل رونالدينيو إلى برشلونة من باريس سان جيرمان في عام 2003 مقابل 32.25 مليون يورو. في إسبانيا، اكتشف البرازيلي الغامض شكل حياته، وقام بتفكيك الدفاعات من أجل المتعة بشكل منتظم.

خلال حملته الرئاسية الأولى، وعد خوان لابورتا بإحضار ديفيد بيكهام إلى برشلونة، نظرًا لأنه تم انتخابه رئيسًا للنادي. ومع ذلك، فإن اللاعب الإنجليزي اللامع فضل الانتقال إلى ريال مدريد، تاركًا لابورتا مع رونالدينيو بصفته توقيعًا احتياطيًا. ومع ذلك، تبين أن الحادث كان نعمة مقنعة حيث واصل البرازيلي صاحب الرؤية مسيرة أسطورية مع البلوجرانا.

قبل لاعب وسط باريس سان جيرمان السابق القميص رقم 10 مع برشلونة وأثبت أنه أكثر من مناسب لهذا الدور. قدرته على خلق الفرص وتسجيلها من العدم قادت برشلونة إلى أول انتصار له في دوري أبطال أوروبا في الألفية.

غادر الفائز بكأس العالم مع النادي في عام 2008، بعد أن وضع الجذور للجيل القادم لتزدهر، وكان ليونيل ميسي أفضل تلاميذه.