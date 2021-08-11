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وكالة: مجلس مختلط يتكون من 12 عضوًا سيقود أفغانستان
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 02:55 مساءً
إدراج 7 متهمين في «خلية أحرار الشام» على قوائم الكيانات الإرهابية
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 02:55 مساءً
على العالم أن يستعد.. دراسة جديدة تحذر : جائحة كورونا لن تكون الأخيرة
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 02:55 مساءً
محاكمة رئيس شركة نظافة في اتهامه بعرض رشوة على مسؤول بحى السيدة زينب
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 02:55 مساءً
هل يفتقر مبابي للاحترام؟.. الأسطورة هنري يرد
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 02:55 مساءً
ألتاى التركي يرفض إنضمام أحمد ياسر ريان لمعسكر المنتخب
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 02:55 مساءً
رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن: وصول نسبة التحصين إلى 83 بالمائة
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 02:47 مساءً
"الصحة": تسجيل 353 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 456 خلال الـ24 ساعة الماضية
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 02:47 مساءً
اختتام أول سمبوزيوم للفن التشكيلي بالعلمين.. وتكريم عدد من الفنانين كسفراء للسعادة (صور)
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 02:41 مساءً
«الأعلى للإعلام» يصدر قرارًا لتنظيم الإعلانات عن الوحدات العقارية بالعاصمة الإدارية
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 02:40 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
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cnn arabic
بالرقم 30.. لحظة استلام ميسي قميصه الجديد مع باريس سان جرمان
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cnn arabic
الأربعاء 11 أغسطس 2021 04:35 مساءً
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