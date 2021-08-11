أخبار عاجلة

رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن: وصول نسبة التحصين إلى 83 بالمائة -
"الصحة": تسجيل 353 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 456 خلال الـ24 ساعة الماضية -
اختتام أول سمبوزيوم للفن التشكيلي بالعلمين.. وتكريم عدد من الفنانين كسفراء للسعادة (صور) -
«الأعلى للإعلام» يصدر قرارًا لتنظيم الإعلانات عن الوحدات العقارية بالعاصمة الإدارية -
تداول ١٥٣ ألف طن بضائع استراتيجية بميناء الإسكندرية -
ضمن المشروع القومي للتبرع بالبلازما.. وزيرة الصحة: استقبال 2003 متبرعين بمراكز تجميع البلازما -
نائب: عودة الجالية المصرية من أفغانستان دليل على قوة الدولة -
نائب: عملية إعادة البعثة المصرية من أفغانستان أثلج صدورنا -
«محامين جنوب سيناء»: بدء الحفر لوضع حجر أساس نادي النقابة بالطور -
«الحركة الوطنية»: مصر الملاذ الآمن وقت الشدة وقادرة على حماية ابنائها في بؤر النزاعات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

٩٤.٩١% النسبة العامة للنجاح ببكالوريوس التربية جامعة قناة السويس

Print
٩٤.٩١% النسبة العامة للنجاح ببكالوريوس التربية جامعة قناة السويس ٩٤.٩١% النسبة العامة للنجاح ببكالوريوس التربية جامعة قناة السويس

اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد الدكتور أحمد زكي، رئيس جامعة قناة السويس، نتيجة بكالوريوس التربية، حيث بلغت النسبة العامة للنجاح ٩٤،٩١% بإجمالي ٩٣٣ طالب وطالبة ناجحين بتسعة عشر شعبة.

وحرص زكي علي تقديم التهنئة لكلية التربية وطلابها بتخريج دفعة جديده متمنيا لطلابه النجاح في حياتهم العلمية والعملية.

وأشار الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إلى أن النسبة العامة للنجاح بكل شعبة جاءت كالتالي العلوم- تعليم أساسي ٩٧،٥% ،الرياضيات -تعليم أساسي ٥٠% ، اللغة العربية-تعليم أساسي ٩٠،٧% ،الدراسات الإجتماعية-تعليم أساسي ١٠٠% ، الكيمياء -تعليم عام ١٠٠% ،البيولوجي - العلوم البيولوجية والجيولوجية - تعليم عام ٩٧،٠٦ % ، الرياضيات - تعليم عام ٦٠% ، الفيزياء- تعليم عام ٩٠،٤٨% ،اللغة العربية والدراسات الإسلامية-تعليم عام ٩٥،٢٨% ،اللغة الانجليزية-تعليم عام ٩٧،٤% ،اللغة الفرنسية ٩٨،٢١% ،تاريخ -تعليم عام ١٠٠% ،الجغرافيا - تعليم عام ٩٨،٨٤% ،علم النفس - تعليم عام ١٠٠% ، رياض الأطفال ٩٨،٠١% ، التربية الفنية ٩٦،٣% ،التربية الموسيقية ٥٧،١٤% ، تكنولوجيا التعليم ٩٣،٧٥% ،التربية الخاصة ١٠٠% .

و أعلن الدكتور مدحت صالح عميد كلية التربية أسماء الطلاب العشرة الأوائل حيث حصلت جميعهم علي تقدير عام ممتاز مع مرتبة الشرف وجاء بالمركز الأول الطالبة علا شعيب محمد وبالمركز الثاني فاطمة فؤاد عبد الموجود وجاءت في المركز الثالث الطالبة نوران إيهاب عبد الرؤوف وبالمركز الرابع نورهان ايمن عبد الكريم، وبالمركز الخامس عمر مسعد محمد .

وتابع صالح إعلان أسماء الطلاب العشرة الأوائل حيث جاء في المركز السادس أحمد أشرف محمد ،بينما جاء في المركز السابع أماني فرحات عبد الستار ،وبالمركز الثامن فاطمة محمد أمين وبالمركز التاسع تقي إبراهيم محمد وحصلت علي المركز العاشر مروه أشرف أحمد.

وصرح الدكتور تامر حسنين مدير وحدة نظم المعلومات الادارية بجامعة قناة السويس بأنه يمكن للخريجين مشاهدة كافة النتائج المعلنة على موقع ابن الهيثم للخريجين عن طريق الرابط التالي
grad.suez.edu.eg ويتم الاستعلام عن النتيجة عن طريق الرقم القومي للخريج

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
ألتاى التركي يرفض إنضمام أحمد ياسر ريان لمعسكر المنتخب

ألتاى التركي يرفض إنضمام أحمد ياسر ريان لمعسكر المنتخب

اختتام أول سمبوزيوم للفن التشكيلي بالعلمين.. وتكريم عدد من الفنانين كسفراء للسعادة (صور)

اختتام أول سمبوزيوم للفن التشكيلي بالعلمين.. وتكريم عدد من الفنانين كسفراء للسعادة (صور)

«الأعلى للإعلام» يصدر قرارًا لتنظيم الإعلانات عن الوحدات العقارية بالعاصمة الإدارية

«الأعلى للإعلام» يصدر قرارًا لتنظيم الإعلانات عن الوحدات العقارية بالعاصمة الإدارية

تداول ١٥٣ ألف طن بضائع استراتيجية بميناء الإسكندرية

تداول ١٥٣ ألف طن بضائع استراتيجية بميناء الإسكندرية