٩٤.٩١% النسبة العامة للنجاح ببكالوريوس التربية جامعة قناة السويس

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اعتمد الدكتور أحمد زكي، رئيس جامعة قناة السويس، نتيجة بكالوريوس التربية، حيث بلغت النسبة العامة للنجاح ٩٤،٩١% بإجمالي ٩٣٣ طالب وطالبة ناجحين بتسعة عشر شعبة.

وحرص زكي علي تقديم التهنئة لكلية التربية وطلابها بتخريج دفعة جديده متمنيا لطلابه النجاح في حياتهم العلمية والعملية.

وأشار الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إلى أن النسبة العامة للنجاح بكل شعبة جاءت كالتالي العلوم- تعليم أساسي ٩٧،٥% ،الرياضيات -تعليم أساسي ٥٠% ، اللغة العربية-تعليم أساسي ٩٠،٧% ،الدراسات الإجتماعية-تعليم أساسي ١٠٠% ، الكيمياء -تعليم عام ١٠٠% ،البيولوجي - العلوم البيولوجية والجيولوجية - تعليم عام ٩٧،٠٦ % ، الرياضيات - تعليم عام ٦٠% ، الفيزياء- تعليم عام ٩٠،٤٨% ،اللغة العربية والدراسات الإسلامية-تعليم عام ٩٥،٢٨% ،اللغة الانجليزية-تعليم عام ٩٧،٤% ،اللغة الفرنسية ٩٨،٢١% ،تاريخ -تعليم عام ١٠٠% ،الجغرافيا - تعليم عام ٩٨،٨٤% ،علم النفس - تعليم عام ١٠٠% ، رياض الأطفال ٩٨،٠١% ، التربية الفنية ٩٦،٣% ،التربية الموسيقية ٥٧،١٤% ، تكنولوجيا التعليم ٩٣،٧٥% ،التربية الخاصة ١٠٠% .

و أعلن الدكتور مدحت صالح عميد كلية التربية أسماء الطلاب العشرة الأوائل حيث حصلت جميعهم علي تقدير عام ممتاز مع مرتبة الشرف وجاء بالمركز الأول الطالبة علا شعيب محمد وبالمركز الثاني فاطمة فؤاد عبد الموجود وجاءت في المركز الثالث الطالبة نوران إيهاب عبد الرؤوف وبالمركز الرابع نورهان ايمن عبد الكريم، وبالمركز الخامس عمر مسعد محمد .

وتابع صالح إعلان أسماء الطلاب العشرة الأوائل حيث جاء في المركز السادس أحمد أشرف محمد ،بينما جاء في المركز السابع أماني فرحات عبد الستار ،وبالمركز الثامن فاطمة محمد أمين وبالمركز التاسع تقي إبراهيم محمد وحصلت علي المركز العاشر مروه أشرف أحمد.

وصرح الدكتور تامر حسنين مدير وحدة نظم المعلومات الادارية بجامعة قناة السويس بأنه يمكن للخريجين مشاهدة كافة النتائج المعلنة على موقع ابن الهيثم للخريجين عن طريق الرابط التالي

grad.suez.edu.eg ويتم الاستعلام عن النتيجة عن طريق الرقم القومي للخريج